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Ювелирные коллекции Виктора Моисейкина на Неделе ювелирной моды в Дубае

editor
By editor
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Minara
Минара

Международная премьера уральского ювелира состоялась в середине февраля на показе by Fashion Factor, являющемся частью программы Dubai Jewellery Fashion Week. Эта престижная площадка — своего рода витрина исключительных драгоценностей и высокой моды, куда в начале года съезжаются лучшие дизайнеры мира. Проект by Fashion Factor позволяет демонстрировать украшения не только на подиуме, но и на локальной выставке для приглашенных гостей, где ценители роскоши могут лично рассмотреть понравившийся дизайн.

Виктор Моисейкин дебютировал в Дубае с элегантными коллекциями «Цветоделика», «Минара», Pearl’Amour и фэшн-проектом Gems Сouture.

Яркие акцентные украшения с бриллиантами, жемчугом Южных морей, топазами, цитринами и аметистами были представлены на подиуме вместе с коллекциями известных мировых дизайнеров. Главная идея проекта – органичный дуэт высокой моды и ювелирного искусства.

«Мне нравится создавать акцентные украшения как дополнение к образу. Украшения притягивают взгляд и отвечают за первое впечатление при встрече, хотя я предпочитаю блеск глаз конечно, но блеск драгоценностей, без сомнений, всегда меняет настроение», — рассказывает Виктор Моисейкин.

На шоу-показе с участием Moiseikin звучала ритмичная музыка. Украшения на моделях, артистично воплощающих нежные образы женщин-цветов, переливались в свете ярких софитов. Драгоценности выглядели живыми и подвижными благодаря инновационной авторской закрепке «Вальсирующее сияние».

Цветоделика с рубинами
Цветоделика с рубинами
Цветоделика: рубины, сапфиры и бриллианты
Цветоделика: рубины, сапфиры и бриллианты

Выразительный дизайн этой коллекции вдохновлен одноименной постановкой Екатеринбургского театра оперы и балета. Ирреальный разноцветный мир фантазий «Цветоделики» повторяет яркая палитра цветных сапфиров. «Она вальсирует и создаёт настроение. Одна из моих любимых, это очень подиумная коллекция», — рассказывает о концепции дизайна Виктор Моисейкин.

Еще один показ был посвящен новой, выполненной в восточной эстетике коллекции «Минара».

В основе дизайна «Минары» — идея тепла и света, она угадывается в цветовой палитре, геометричных формах колье, серег и колец, декорированных арабесками, изысканными и утонченными.

«Практически у каждого бренда или дизайнера есть посвящение Востоку.  Искусство и архитектура Востока – это сложное переплетение смыслов, декоративных приемов, мифологии и традиций. В коллекции отражены два вдохновляющих меня образа – окруженный полупрозрачным светом фонарь, который зажигают в дни Рамадана, и архитектурный декор возвышающихся к небу башен минаретов. Объемные декоративные орнаменты башен удивляют своей красотой, математической точностью и визуальной динамикой», — рассказывает Виктор Моисейкин.

Желтые топазы и цитрины в украшениях «Минары» создавали на подиуме удивительный эффект рассеянного света, пробивающегося сквозь золотые арабески декора. Коллекция создавалась в течение двух лет для арабского люксового бренда Misk Jewellery и в Дубае демонстрировалась впервые.

Для гостей показа в пространстве by Fashion Factor были также представлены знаковые произведения Виктора Моисейкина – пасхальное яйцо с малахитом в стиле Фаберже из направления «Искусство дарить», коктейльные кольца «Цветной бал» с подвижными камнями в технике «Вальсирующее сияние» и исследующая изысканное звучание музыкальных произведений коллекция подвесок «Музыка цвета».

Фото © gресс-департамент Moiseikin

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