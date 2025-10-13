Яхта «Fraternidade» прибыла в Энсенаду: кругосветная экспедиция «Братство-2025» достигла Мексики

Кругосветная парусная экспедиция «Братство-2025» преодолела важнейший рубеж: яхта «Fraternidade» под командованием бразильского мореплавателя Алейшо Белова успешно пришвартовалась в мексиканском порту Энсенада (штат Нижняя Калифорния). Об этом сообщил участник экспедиции Сергей Щербаков на своей странице в соцсетях.

Путь из российского Анадыря до Мексики команда прошла меньше чем за месяц, преодолев по суровым широтам Северного Тихого океана более 5000 километров. На маршруте экипаж сделал стратегическую остановку в порту Датч-Харбор (о. Амакнак, Алеутские острова), где провел необходимый ремонт и пополнил запасы.

Стоянка в Энсенаде станет для участников экспедиции короткой, но крайне важной передышкой перед следующим этапом – переходом через просторы Тихого океана к островам Французской Полинезии. Там, среди лагун Таити и Бора-Бора, капитан Белов планирует провести финальную подготовку к завершающему этапу кругосветки. В Полинезии к экипажу вновь присоединится российский капитан Сергей Щербаков, возглавлявший команду на Северном морском пути.

Экспедиция «Братство-2025» стартовала 12 апреля 2025 года из бразильского Салвадора. В рамках маршрута длиной свыше 45 000 километров яхта уже прошла через арктические льды и такие точки, как мыс Горн, Шпицберген, мыс Челюскина и Берингов пролив. В начале сентября команде удалось покорить один из самых сложных участков — Северный морской путь.

Путешествие посвящено юбилейным датам: 80-летию Великой Победы, 180-летию Русского географического общества, 20-летию БРИКС и 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией. Экспедиция символизирует идеи международного сотрудничества, дружбы и единства.

На посвященной экспедиции пресс-конференции, прошедшей 3 октября в Омске, Сергей Щербаков подчеркнул: «Наша экспедиция несет очень большой международный эффект. Мы продвигаем идеи братства, дружбы России и Бразилии и стран БРИКС. Буквально на днях Владимир Владимирович Путин на Валдайском форуме отметил, что сейчас ведущая роль в обеспечении многополярности на международной арене именно за БРИКС и ШОС. Нашей экспедиции это тоже очень близко и важно».