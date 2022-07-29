Песня группы Винтаж «Целься» обрела новую жизнь

Современная музыкальная индустрия сегодня поражает своими коллаборациями. Молодые артисты делают свои версии уже признанных хитов, тем самым привлекая новую аудиторию и давая синглу второе дыхание. Новая песня Ильи Гурова «Целься», как раз тот случай. Изначально, многие слушатели знают этот хит, авторства Алексея Романоф и А. Папазяна, в исполнении группы «Винтаж». Сегодня «Целься» обретает второе дыхание и имеет все шансы попасть в топы плейлистов и колонки слушателей этим летом.

– Песни, музыка и творчество в целом не имеют возраста и срока годности. Для меня большая честь и гордость, что в моем репертуаре теперь есть именно эта композиция группы «Винтаж».

Алексей Романоф — был и остаётся для меня ориентиром в мире авторских произведений, композиторства и исполнительского мастерства. Он настолько многогранная личность, таланту которого не устаёшь поражаться. Будь то времена «Амеги», «Винтажа» или сольных проектов. Мне посчастливилось создать в тандеме с Лешей одну из своих лучших песен «Здравствуй, счастье», которую исполняет моя муза Ирина Ортман и которая любима аудиторией от мала до велика. Однажды, написав в личных сообщениях о том, что для меня значит «Целься», Алексей предложил мне сделать свою версию, это было очень неожиданно и очень мотивирующе! Я вырос на этой музыке и несу ее в себе на протяжении всей жизни. Что получилось — уже может услышать каждый! Отдельные слова благодарности моим соратникам — саунд-продюсеру Дмитрию Рязанову и Лене Семёновой. И как бы не было сложно в любой ситуации или отношениях — скажи «Я все прощаю» и целься дальше, несмотря на запреты, сомнения, сквозные ранения…», – рассказывает Илья Гуров.

Релиз вышел 29 июля на Издательстве «Монолит» и доступен на всех цифровых площадках.

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