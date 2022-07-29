Астраханский артист Денис Kamazz выпустил эмоциональную песню «Я живой»

Астраханский артист Денис Kamazz выпустил эмоциональную песню — надежду.

Описание песни можно ограничить названием, которое говорит само за себя: песня — надежда , песня — поддержка. В данное время слова: «Я живой», хотят услышать очень много людей, также как и сказать их.

Kamazz — динамично набирающий популярность автор и исполнитель песен, уже хорошо известен интернет-слушателям. В своем багаже имеет немало треков, наиболее известными из них являются «Как ты там», удерживающий топ-позиции в чартах стримингов и радио более 6 месяцев, «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие. Альбом, выпущенный в марте 2019 года «Останови планету», постоянно находится в сотне лучших альбомов по версии ВКонтакте и BOOM.

Послушать трек можно на всех площадках.

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