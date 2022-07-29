«Бежит от скуки Москва» — новый гимн столицы

В творчестве Михаила Гуцериева прослеживается его трепетное отношение к Москве. Этот город всегда вдохновляет поэта и занимает особое место в его душе. Невозможно не вспомнить любимые песни на стихи Михаила Гуцериева: «Маски» и «Московская осень» в исполнении Кристины Орбакайте, «Москва. Бизнес-ланч» — Александра Буйнова и, конечно, «Осень в Москве», которую исполнил Евгений Кемеровский.

Сегодня GUTSERIEV MEDIA представили премьеру песни «Бежит от скуки Москва» в исполнении Ларисы Долиной и Гарика Зебеляна. Клип на песню выходит 1 августа.

«Про Москву можно петь всегда! Москва — самый красивый город с многовековой историей и его хочется прославлять. Песня получилась очень светлая, настоящий гимн столице. Несмотря на то, что написана она в миноре, грусти в ней нет. Песня вызывает только радостные, светлые чувства. И я счастлива, что такое красивое произведение теперь в моем репертуаре», — рассказала артистка.

Неподражаемый вокал Ларисы Долиной парит над городом, залетая в каждый его уголок, а проникновенный голос Гарика Зебеляна помогает слушателям увидеть красоту и почувствовать настроение столицы. Песня отражает многогранность эмоций, которые живут в сердцах любящих Москву людей. Гостеприимная столица притягивает своей энергетикой.

Бежит от скуки Москва,

И тысячи мыслей в потоке людей

Страдают и любят друг друга.

Как мало в нынешнее время красивых песен о Москве. Поэту Михаилу Гуцериеву удаётся в своих стихах передать богатую палитру эмоций, которые в нас рождает этот город. Москва у каждого своя, а в песнях на стихи Михаила Гуцериева она такая загадочная, интригующая и родная, как своенравная «женщина-царица», которая не любит скучать. Москва — столица, во всех смыслах самая-самая.

Идея этого блистательного дуэта возникла у генерального продюсера Sound Media Татьяны Тур.

«Гарик Зебелян привлек моё внимание своей харизмой и необычным голосом. После начала нашего сотрудничества в Sound Media сразу стали поступать предложения о коллаборациях от известных артистов. Большая удача, что на Гарика обратил внимание Михаил Гуцериев. Поверив в молодое дарование, поэт подарил ему прекрасную песню. Перед Гариком стояла ответственная задача: спеть композицию с народной артисткой России Ларисой Долиной, и он прекрасно с этим справился. Необычное сочетание голосов, тембров, поколений — песня действительно получилась сильной и необычной», — рассказала продюсер Татьяна Тур.

Москве не спится до утра.

Любовь здесь сводит мир с ума,

И в сердце виден счастья след.

Никто не знает, в чём секрет.

Композитором песни стал Сергей Соболь. «Бежит от скуки Москва» — его первая работа с Михаилом Гуцериевым. Сотрудничество с поэтом открыло для музыканта новые горизонты. По признанию Сергея, это очень интересный этап в его творчестве.

Производством клипа на песню «Бежит от скуки Москва» занималась компания MAG Film. Режиссёрами стали Алексей Голубев и Константин Белошапка. В сюжете показаны мини-истории из жизни абсолютно разных людей. Эти истории простым нарративом собираются в большой калейдоскоп событий, создающих общую атмосферу клипа.

«Именно стихи поэта Михаила Гуцериева сформировали в моей голове идею сценария клипа. Я понял, что эта песня может стать альтернативным гимном Москвы и видео должно это подчеркнуть. В этой работе я смог показать красоту моего любимого города так, как вижу его я. Зрители смогут окунуться в атмосферу современных городских кварталов, а также прогулять с героями клипа по старинным улочкам, которые пропитаны энергией молодости и хранят множество тайн», — поделился режиссёр.

Слушайте дуэт Ларисы Долиной и Гарика Забеляна «Бежит от скуки Москва» в эфире российских радиостанций и скачивайте песню на всех цифровых площадках.

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