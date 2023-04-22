Петь и помогать вместе

Фонд «Не напрасно» использовал нейросети GPT-3, чтобы оказать поддержку людям с онкологическими заболеваниями.

В апреле фонду «Не напрасно» исполнилось 13 лет. За эти годы он прошел путь от небольшой организации, которая занимается локальными акциями по раннему выявлению рака молочной железы, до Фонда медицинских решений, который реализует масштабные системные проекты по улучшению качества онкологической помощи в России.

В честь своего 13-го дня рождения команда фонда выпустила нейрофольклорные песни , которые позволяют переосмыслить опыт лечения заболеваний в прошлом и напоминают о современных методах борьбы против рака. Чтобы послушать композиции и даже подпеть им в режиме караоке, нужно перейти на сайт help.nenaprasno.ru. Здесь же можно помочь людям с онкологическими заболеваниями и их близким, которым фонд «Не напрасно» оказывает комплексную информационную поддержку.

Всего планируется собрать 350 000 рублей в формате регулярных пожертвований, это позволит ежемесячно помогать 100 пациентам. Ведь сейчас на сопровождение одного человека, обратившегося в фонд, команда тратит в среднем 3500 рублей в месяц. Благодаря этому все, кому нужна помощь, могут в любое время суток задать вопросы экспертам сервиса «Просто спросить», найти информацию в издании «Профилактика Медиа» и онлайн-энциклопедии «Онко Вики», а также пройти тест «Скрин», чтобы получить персональные рекомендации по профилактике и скринингу рака.

Над проектом фонд «Не напрасно» работал вместе с несколькими креативными командами: «Мишка устал», Designwise, «СОЮЗ x Логомашина», а также фолк-исполнительницами Лейлой Килани и Мариной Рожковой, Сергеем Елтышевым, Алиной Маркиной, Анной Федоровой и Вячеславом Горевым.

В ближайшее время использование нейросетей в медицине станет одним из направлений деятельности фонда. Сейчас «Не напрасно» принимает участие в разработке нового проекта, связанного с применением искусственного интеллекта в диагностике, скрининге и лечении рака. Об этом было объявлено на ХIV Международном конгрессе «Невский радиологический форум» 7-8 апреля 2023 года. Фонд «Не напрасно» вошел в состав Экспертного совета по вопросам практического применения искусственного интеллекта в медицине, в котором также состоят представители ведущих медицинских центров России, научного сообщества, it-компаний и общественных организаций. В октябре 2023 года совместно с Ассоциацией развития тераностики, Санкт-Петербургским радиологическим обществом и издательским домом «ЭКО-Вектор» фонд проведет II научно-практическую конференцию «Мультидисциплинарная персонализированная медицина», которая в том числе будет посвящена нейросетям.

«С момента своего основания фонд «Не напрасно» продвигал самые современные и передовые методы лечения рака. В числе первых в России мы стали популяризировать скрининг рака как системную программу, которая способна снизить количество смертей от онкологических заболеваний, провели 3 международные конференции на эту тему. Мы создали уникальные сервисы, it-решения, которыми сегодня пользуются жители 26 стран мира. И мы видим, что количество разработок и продуктов для своевременной диагностики злокачественных опухолей постоянно растет, поэтому будем создавать условия для того, чтобы передовые технологии искусственного интеллекта стали незаменимыми помощниками в онкологии», – отметил Вадим Власов, исполнительный директор фонда «Не напрасно».

Кроме того, в свой день рождения фонд «Не напрасно» представил новый фирменный стиль. Он был создан с использованием машинального рисования, при котором художник создает случайный узор, не отрываясь от листа бумаги. В результате получаются уникальные формы, которые никогда не повторяются – так же, как и истории лечения людей с онкологическими заболеваниями.

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