Юбилейный 30-й кинофестиваль «Святая Анна» подвёл итоги

19 апреля состоялось торжественное закрытие юбилейного 30-го кинофестиваля Святая Анна в Москино Космос.

«Это был интересный фестиваль – сообщество молодых кинематографистов на месте, каждый из 131 представил здесь фильм, но мне бы хотелось видеть авторов не только на своих показах, но так же чтобы они смотрели фильмы своих коллег из других школ и городов. Решение жюри, собранное нами из очень разных представителей актуального кино, меня вполне устраивает. Тут и комедия с оглядкой на мечту, и философский коллаж, и новые веяния в документалистике в виде мультимедийного дока и снятая в Узбекистане семейная новелла и экспериментальная экранизация Экзюпери. Фестиваль окончен, но мы продолжим его 30-й выпуск точечно: в Ночь музеев Третьяковки, в сезон открытия летних кинотеатров, в Порту Севкабель в Санкт-Петербурге и спецсеансами в кинотеатре Пионер», — Виктор Ян Прокофьев, программный директор фестиваля.

На закрытии выступил ансамбль Комонь — один из самых востребованных коллективов, исполняющих традиционные песни в их оригинальном звучании.

Ведущей церемонии стала несменная Стася Венкова – актриса и режиссёр.

Впервые фестиваль учредил свой почетный приз с формулировкой «За творческий вклад в российский кинематограф и многолетнюю успешную педагогическую деятельность». Приз был торжественно вручен режиссеру и педагогу Владимиру Фенченко режиссером Александром Коттом вместе с директором группы компаний Art4you Павлом Нестеровым. Также победители этого года были награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров Святой Анны: киностудии полного цикла CINELAB, компании по продакшену и пост-продакшену звука FLYSOUND на аренду студий производственного комплекса на полный цикл пост-продакшн, Московской школы кино на курс «Цветокоррекции в DaVinci Resolve», а также киноконцерна МОСФИЛЬМ.

Жюри фестиваля в составе режиссера Ларисы Садиловой, оператора Сергея Трофимова, режиссера документального кино Юлии Киселевой, продюсера Николая Янкина, кинокритика Максима Семёнова и актера Ильи Глинникова провели заседание с обсуждением фильмов конкурсной программы.

В этом году победителям были вручены именные статуэтки Святой Анны.

По итогам заседания жюри определились победители в следующих номинациях:

Лучший игровой фильм –

I премия – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ. Режиссер Лиза Кузовникова (СПбГИКиТ, мастерская К. А. Федорова).

II премия – ОБЪЕКТЫ В ЗЕРКАЛЕ. Режиссер Алина Насибуллина.

III премия – ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО. Режиссер Эльдор Шодмонкулов (ВГИК, мастерская С.А. Соловьева, руководитель курса Н. Лебедев).

Лучший документальный фильм –

I премия – НА МАЯК. Режиссер Анна Бондарь (ВГИК, мастерская Б.Я. Караджева, Е.И. Резникова).

II премия – МАЛЕВИЧ. ЗА ГРАНЬЮ НУЛЯ. Режиссер Иван Батурин (СПбГИКиТ, мастерская В. И. Гуркаленко, М. Ю. Морозова).

Лучший анимационный фильм –

ВИЗИОНЕР. Режиссер Всеволод Булавкин (ВГИК, мастерская Н.А Пшеничной).

Специальный приз Кинокомпании «Пионер» –

НОСКИ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ. Режиссер Ольга Титова (Союзмультфильм).

Лучший фильм секции Этюды (приз к диплому: сертификат компании по продакшену и пост-продакшену звука FLYSOUND) –

В МОЕМ ГОРОДЕ МОРЯ НЕ СЛЫШНО. Режиссер Софья Шугай (ВГИК, мастерская В.А. Азеева).

Лучшая операторская работа (приз к диплому: сертификат на курс «Цветокоррекция в DaVinci Resolve» в МШК) –

Оператору Константину Кобцеву фильма ОРНИТОЛОГИЯ, режиссер Андрей Рудницкий (ВКСР, мастерская В.И. Хотиненко, П.К. Финна, В.А. Фенченко).

Лучший сценарий –

КУКУШКА. Авторы сценария Евгений Николаев и Никита Давыдов.

Лучший актерский ансамбль –

С СОБОЙ. Режиссер Никита Сичка (ВГИК, мастерская А.К. Котта, В.К. Котта, А.В. Фенченко).

Лучший звук (приз к диплому: сертификат киностудии полного цикла CINELAB) –

ТЕСТ. Режиссер Тори Смыслова (Киношкола ЦЕХ).

Приз Киноконцерна МОСФИЛЬМ –

Я РОДИЛАСЬ. Режиссер Мария Саитова (ВГИК, мастерская В.В. Меньшова, руководитель курса С.В. Урсуляк).

Дипломы:

«За новый год, несмотря ни на что» — ШКОЛА ЁЛОК. Режиссер Анастасия Махлина (Союзмультфильм);

«За эксцентризм, несмотря ни на что» — МОЙ КАПИТАН. Режиссер Павел Панфилов. (ВКСР, мастерская П.С. Лунгина, И.Л. Волковой);

«За человечность, несмотря ни на что» — БЕБИЯ, БАБУА, АНЗОРИК, МАМА И Я. Режиссер Рауль Гейдаров (ВГИК, мастерская А.К. Котта, В.К. Котта, А.В. Фенченко);

«За работу с реальностью, несмотря ни на что» — ОДИН ДЕНЬ АЛИСЫ. Режиссер Никита Грушин (Санкт-Петербургская Школа Нового кино);

«За поэтичность, несмотря ни на что» — АЙЫЫ КУО. Режиссер Айаал Адамов (СПбГИКиТ, мастерская А.Н. Сокурова);

Фестиваль «Святая Анна» проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

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