РОСПиК поделится с Абхазией проектами по развитию хлебопечения

Российская Гильдия пекарей и кондитеров подписала соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия.

В мероприятии 11 апреля приняли участие президент РОСПиК Юрий Кацнельсон, вице-президент РОСПиК Елена Бейзерова, президент ТПП РА Тамила Мерцхулава, председатель Гильдии пекарей Абхазии Эдуард Аристава и председатель Гильдии кондитеров Абхазии Лиана Биджба.

Как рассказал Юрий Кацнельсон, у пекарей нет границ, потому что хлеб – продукт интернациональный и самый важный в жизни человека. Благодаря ему человечество борется с голодом. Поэтому так важно взаимодействовать с коллегами по всему миру.

- Мы обязательно поделимся с вами нашими проектами популяризации и развития хлебного рынка, которые уже успешно реализовываем в нашей стране, – добавил он.

В рамках соглашения о сотрудничестве в планах объединение представителей малого и среднего бизнеса кондитерской и хлебопекарной отрасли Абхазии и России, обмен опытом, повышение профессионального развития, налаживание деловых связей, реализация совместных проектов, конференций, семинаров, стажировок, участие в выставках и ярмарках.

- Уверена, что совместная работа с Российской Гильдией пекарей и кондитеров поможет развитию и популяризации профессии в Абхазии. Соглашение, которое мы с вами подписали, включает в себя разные направления совместного сотрудничества, но, самое главное – абхазские кондитеры и пекари смогут повышать квалификацию, получать консультации по тематическим вопросам, обмениваться профессиональным опытом и современными технологиями работы в кондитерской и хлебопекарной отраслях, а также участвовать в образовательных, практических проектах и иных мероприятиях. Надеемся, что это будет созидательное сотрудничество, – отметила Тамила Мерцхулава.

Также делегация РОСПиК посетила VIII Республиканский конкурс кондитерского мастерства «Праздник сладости», организованный Торгово-промышленной палатой Абхазии. В этом году проведение конкурса было приурочено к празднованию Пасхи. Победители определялись в двух номинациях – «За лучшее оформление композиции» и «Лучший кулич». Свою продукцию представили 38 товаропроизводителей из всех районов республики. На ярмарке можно было приобрести расписные куличи, хлеб, пряники, пасхальный декор и многое другое.

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