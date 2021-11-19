ПЕТЯ И ВОЛК. В Пермском театре оперы и балета музыкальная премьера для самых маленьких!

Пермская опера продолжает курс на сотрудничество с главными героями «новой режиссерской волны» — теми, кто определяет облик сегодняшнего российского театра. Премьеру спектакля «ПЕТЯ И ВОЛК» на сцене Частной филармонии «Триумф» выпускает Александра Ловянникова (Москва) — режиссер, художник, актриса, выпускница экспериментальной мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова (РАТИ-ГИТИС), которые первыми в России стали обучать художников вместе с режиссерами и актерами. Многократный номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска», Ловянникова за последние годы зарекомендовала себя ведущим специалистом российского театра для детей и юношества, являясь автором около десятка музыкально-мультипликационных, интерактивных и кукольных спектаклей, которые идут сегодня по всей стране.

Александра Ловянникова, режиссер-постановщик спектакля «ПЕТЯ И ВОЛК»:

— Для нас было в первую очередь важно раскрыть театральный потенциал музыки Прокофьева, написанной с такой иронией и нежностью. Работая с драматургом Юлией Поспеловой, мы стремились найти точки соприкосновения с этим материалом, сделать историю понятной современному ребенку. Герой нашего спектакля мысленно возвращается в детство, вспоминая, как он ездил гостить на дачу к своему дедушке — известному дирижеру, который говорил с ним, конечно, только о музыке…

Постановка основана на знаменитой симфонической сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк». Впервые исполненная 85 лет назад, она сразу же покорила публику по обе стороны океана — и не только юную. В мире нет музыкального произведения для детей популярнее: эффектная, образная, красочная, музыка Сергея Прокофьева знакомит детей с инструментами симфонического оркестра. Познакомившись вначале с отдельными музыкальными инструментами, изображающими того или иного персонажа, юные зрители затем легко узнают их голоса в оркестровом хоре.

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Создание репертуара, рассчитанного на новое поколение театральных зрителей — одна из приоритетных художественных задач Пермской оперы. Для нас очень важно, чтобы спектакли для детей, для семейного просмотра создавались художниками, говорящими на языке современного театра. Поэтому мы будем очень рады, если для кого-то знакомство с миром музыки и сцены начнется именно на премьере спектакля «̶ПЕТ Я И ВОЛК».

Премьера состоится 4 декабря (16:00) и 5 декабря (14:00, 16:00) 2021 года в Частной филармонии «Триумф», г. Пермь.

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