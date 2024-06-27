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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

editor
By editor
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телебашня санкт-петербург

Развевающиеся на ветру алые паруса, огнепад, мерцающие огни и российский триколор. Специально для легендарного выпускного петербургская телебашня подготовила яркое световое шоу.

В ночь с 28 на 29 июня петербургская телевизионная башня станет одной из участниц масштабного праздника «Алые паруса-2024». На ней появится особенная, праздничная иллюминация. Первым по сценарию на конструкцию будет выведен главный символ выпускного – развевающиеся по ветру алые паруса из феерии Александра Грина. Красочное шоу на время превратит саму башню в мачту брига.

Руслан Евсеев, директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский РЦ»:

— В главную для выпускников ночь наша красавица, Санкт-Петербургская телебашня, станет одной из участниц глобального праздника для всей страны. Именно страны, потому что я больше не встречал праздников таких масштабов, как «Алые паруса». И наша башня в этот важный день будет не только осуществлять вещание теле- и радио каналов, но и создавать шикарное настроение всем людям в эту прекрасную ночь.

Дизайнеры разработали и воплотили особенный световой сценарий, который должен гармонировать с цветовой гаммой пиротехнического шоу в акватории Невы.

В сценарии будет использовано семь основных цветов. С их помощью башня покажет огнепад, фейерверки, переливание и российский триколор.

Подсветку и красочное шоу обеспечат почти шесть тысяч светильников трех типов. Светильники-прожекторы расположены на высоте 25 и 200 метров. Светодиодные линейные приборы покрывают всю поверхность башни начиная с 25-метровой отметки. Заливные светильники также размещены на всей поверхности ствола и формируют фон для сценариев линейных ламп. Они же будут отвечать и за демонстрацию триколора на техническом здании на высоте 200 метров.

Общая длина «световой гирлянды» — 6 километров, а вес оборудования — 9 тонн.

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