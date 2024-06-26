РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойСанкт-Петербург«Самый, самый»: Маша Вебер исполнила песню в старинном замке в центре Питера

«Самый, самый»: Маша Вебер исполнила песню в старинном замке в центре Питера

editor
By editor
171
маша-вебер-группа-тутси

21 июня Маша Вебер, одна из участниц группы «Тутси» исполнила песню самом центре Питера!

Маша Вебер стала специальной гостей праздничного мероприятия Татьяны Соло и порадовала гостей своими песнями. К слову, из репертуара группы «Тутси» Маша исполнила лишь один трек «Самый, самый», а все остальная программа состояла только из сольных треков артистки. Зал с первой песни активно танцевал и подпевал гостье.

В конце вечера, хит группы «Тутси» — «Самый, самый» Маша пела уже на сцене вместе с гостями! Мероприятие действительно было очень эффективным и увидеть Машу на сцене все были очень рады!

В праздничном мероприятии приняло участие более 200 человек.

Предыдущая статья
Промышленный дизайн родился не вчера: к 110-летию Мариэтты Гизе
Следующая статья
Антон Левин: я работаю с музыкальными коллективами «по любви»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru