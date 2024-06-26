«Самый, самый»: Маша Вебер исполнила песню в старинном замке в центре Питера

21 июня Маша Вебер, одна из участниц группы «Тутси» исполнила песню самом центре Питера!

Маша Вебер стала специальной гостей праздничного мероприятия Татьяны Соло и порадовала гостей своими песнями. К слову, из репертуара группы «Тутси» Маша исполнила лишь один трек «Самый, самый», а все остальная программа состояла только из сольных треков артистки. Зал с первой песни активно танцевал и подпевал гостье.

В конце вечера, хит группы «Тутси» — «Самый, самый» Маша пела уже на сцене вместе с гостями! Мероприятие действительно было очень эффективным и увидеть Машу на сцене все были очень рады!

В праздничном мероприятии приняло участие более 200 человек.