«Алые паруса»: история настоящей любви

Раскрашенное тысячами залпов салюта петербургское небо. Огненные цветочные букеты, космические узоры и светящиеся сердца в акватории Невы. Белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами и искрящимися леерами в сопровождении флайбордистов в образе дельфинов. Лучшие школьники из 16 государств. Сотни тысяч зрителей на Дворцовой, скандирующие: «Россия!». Эксклюзивная высокотехнологичная сцена и тысяча квадратных метров высотных экранов. История настоящей любви, которая побеждает все преграды и расстояния. Так прошел главный праздник выпускников в юбилейный 20 раз после своего возрождения.

28 июня на Дворцовой площади собрались десятки тысяч выпускников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе школьники из 38 регионов страны. Почетными гостями стали 545 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе города-побратима Санкт‑Петербурга — Мариуполя. Волшебство алых парусов смогли увидеть и гости из 16 государств: Белоруси, Киргизии, Узбекистана, Молдовы и африканских стран.

Официальная часть открылась знаковым для этого года номером – на Дворцовой площади с помощью графики, цирковых артистов и декораций из семечка выросло, пустило корни и зацвело дерево – символ огромной семьи России. Девять красочных тканых полотен с характерными орнаментами спустились с крыши сцены и ознаменовали собой девять федеральных округов нашей страны.

Первым с поздравлением и напутственными словами к выпускникам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Сегодня город и вся Россия приветствуют вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы все решаете сами. Учителя вам дали знания. Родители передали опыт. Все эти годы они были рядом с вами. Спасибо им! А наш президент открыл вам все пути к знаниям, к учёбе, к достойной работе, к созданию крепкой и счастливой семьи. Вам строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины. Сегодня с вами вся Россия!

Ведущие концерта на Дворцовой – Митя Хрусталев и Ида Галич, впервые в истории праздника выходили к выпускникам после выступления каждого артиста, шутили, общались с ними и говорили о семейных ценностях.

В этом году у концерта самый молодежный состав. Свои хиты на главной сцене лета исполнили AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Все номера были сгруппированы по блокам: школа и институт, спортивная команда, театр, работа, музыкальная группа, родители, Родина. Каждое из этих понятий раскрывало тему семьи. Режиссерами-постановщиками концерта на Дворцовой площади выступили Владислав Кабанов и Максим Ахтямов.

Одной из самых красочных частей стал блок «Театр — моя семья». Верхняя часть огромной декорации в виде шарманки стала площадкой для классического оркестра Cagmo. Он исполнил песни популярной группы «Король и Шут» в неожиданной аранжировке. А внутри самой шарманки прошло представление. Зрители увидели знакомых с детства персонажей: бабу Ягу с её неизменными атрибутами – ступой и избушкой на курьих ножках, серого волка и других сказочных героев.

IOWA провела для всех тренировку на велотренажерах, танцевальную зарядку на ботинках-джамперах, артисты-фристайлеры сразились в батле на ринге. В качестве рефери выступила сама артистка.

Рэпер ST отправился «осваивать» новую профессию на металлургический завод. Во время его выступления на сцене появился огромный чугунный котел. Световые и дымовые приборы создали эффект вытекающего из него расплавленного железа.

Тося Чайкина стала гидом по просторам необъятной России, а во время одной из её песен артисты в скафандрах появились в самой верхней точке сцены – на крыше.

Алсу и сопровождающие её воздушные гимнасты на летающей кровати показали, что очень важно мечтать и верить в исполнение желаний.

А Ваня Дмитриенко устроил настоящий аврал на корабле и дал мастер-класс по современному исполнению популярного танца матросов «Яблочко».

Хедлайнер концерта МОТ поставил яркую музыкальную точку в концерте на Дворцовой.

Под каждый трек специально была создана анаморфная графика. Яркий и красочный контент транслировался на тысяче квадратных метров мультимедийных экранов. Множество подъемных механизмов и специальные экраны позволили быстро менять декорации и переносить действие из одной локации в другую.

После полуночи действие перенеслось в акваторию Невы. Кульминацией праздника стало красочное шоу на воде, режиссером-постановщиком которого уже несколько лет является Михаил Колпахчиев. Театрализованное представление развернулось на десяти локациях: на Стрелке Васильевского острова, на крыше Эрмитажа, у стен Петропавловской крепости, на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, Троицком и Дворцовом мостах и в акватории. Вместе с героями шоу зрители увидели, как зарождается настоящая любовь и какой она обладает силой: помогает преодолевать жизненные испытания, делать правильный выбор. Для истинной любви расстояния не являются помехой, а лишь укрепляют ее. Волшебства моменту придала стая скользящих по воде дельфинов, которые сопровождали корабль. Это были флайбордисты в светящихся костюмах.

Главный символ праздника бриг «Россия» с алыми парусами вошел в створ Троицкого моста под залпы салютов и невероятной красоты огнепад. Впервые в этом году пиротехническое оборудование было установлено и на Дворцовом мосту. Белоснежный бриг прошел вдоль Дворцовой набережной и совершил разворот за Дворцовым мостом, а тысячи вчерашних школьников, по традиции, загадали свои заветные желания. Во время финальной песни «Нас миллионы» на корабле раскрылся кристалл – символ истинной любви, — и подарил миру новую жизнь — малыша.

В этом году впервые световую поддержку оказала и телебашня Петербурга. Специально к знаменательному событию было подготовлено мультимедийное шоу. На конструкции башни появился главный символ праздника — развевающиеся на ветру алые паруса из повести Александра Грина. Красочная иллюминация на время превратила сооружение в мачту фрегата. Башня мерцала и переливалась разноцветными огнями, окрашивалась в цвета триколора. Шоу дополнили лучи вращающихся прожекторов.

Красочный салют в акватории Невы продлился более 23 минут.

Концерт звезд и красочное шоу зрители смотрели в эфире Пятого канала, на его сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Водно-пиротехническую феерию транслировали и другие федеральные каналы. Самые красивые кадры передавались камерами более чем с 50 разных точек, было задействовано около десяти высотных видовых камер.

Иностранные журналисты и блогеры из Турции, ОАЭ, Китая, Вьетнама, Венесуэлы, Армении и других государств были поражены красотой праздника. Выпускной также освещали более 70 крупных российских СМИ.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.