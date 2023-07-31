Российская певица Екатерина Андреас представила премьеру трека Tonight на радио МETRO 102.4 в Санкт-Петербурге

27 июля в эфире радио МETRO 102.4 в Санкт-Петербурге состоялась премьера новой летней песни Екатерины Андреас Tonight, которая написана в сотрудничестве с белорусским музыкантом и аранжировщиком Дмитрием Бурым (Siamond) .

Напомним, что Tonight - это уже второй трек в постоянной ротации на волнах российского радио в исполнении певицы и композитора Екатерины Андреас, входящей в список лучших молодых музыкантов из России по версии профессионального конкурса Stereo.2.0 (председатель жюри - Юрий Чернавский).

Екатерина Андреас также известна в качестве автора и исполнителя музыки на китайском языке в рамках государственных встреч делового круга России-Китая.

Ранее певица работала в качестве артистки хора Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, в сезоне 2022-2023 году стала победительницей конкурсов «Поющая дружба», «Кубок дружбы».

В сфере культуры Екатерина Андреас как продюсер принимала участие в реализации таких масштабных международных проектов, как Первый российско-китайский конкурс «Созвучие», конкурсов «Пушкин», «Мой любимый музей», «Китарама» и др.

«Сейчас я работаю над релизом новой песни The Fighters, которую мы написали с Глебом Гончаровым, гитаристом группы NESAXXAR. Для работы над этим треком в качестве специального гостя приглашена певица Татьяна Маслович, финалистка белорусского этапа проекта X-Factor, а также аранжировщик Павел Севко. Эта песня - гимн в честь борцов по жизни, которые идут вслед за своей мечтой и своим примером зажигают огонь в других сердцах«, - поделилась планами Екатерина Андреас, член Комитета креативных индустрий Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

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