«КИНОРЕПОРТЕР» НАЗВАЛ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ И ВРУЧИЛ ЮБИЛЕЙНУЮ ПРЕМИЮ «АВАНС»

21 апреля журнал «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля собрал звезд российского кино, театра и телевидения, чтобы вручить свою юбилейную, 10-ю премию «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам. Хозяйкой и ведущей церемонии, а также «Белого приема» в честь лауреатов, многие годы являющегося неотъемлемой частью ММКФ, по традиции выступила основатель и главный редактор издания Мария Лемешева.

«Премия «Аванс» — одна из важнейших инициатив «КиноРепортера», направленных на поддержку российской киноиндустрии. Ее задача — вдохновить начинающих артистов на будущие победы на старте карьеры», — говорит Мария Лемешева.

В этом году самыми талантливыми российскими молодыми актерами были признаны Елизавета Ищенко, поразившая даже самых строгих критиков своей работой в сериале «Алиса не может ждать», и Кузьма Котрелёв, который блеснул сначала главной ролью в сериале «ЮЗЗЗ», затем в сериале «Кафе «Куба» и в центральных ролях МХТ им. А.П. Чехова.

«Мои ощущения? Я пою, я переполнена эмоциями! Я безумно рада, цвету и пахну. Я мечтала войти в эту индустрию, где люди искренне тебя понимают. Это моя стихия. Когда объявили мое имя, я не сразу осознала, что победила. Просто не могла поверить! Спасибо большое за это признание. Для меня это очень важно», — сказала Елизавета Ищенко.

«Если иметь в виду название, «Аванс» — это самая лучшая премия, которую можно было мне дать в принципе, потому что я считаю, что пока ничего особенного не сделал. Да, есть роли, за которые я могу себя похвалить, но я сам себе бы премию не дал. Так что для меня сейчас самое важное — оправдать эту статуэтку. Оправдать то внимание, которое мне уделили. Мне предстоит очень большая работа над собой», — признался Кузьма Котрелёв.

За годы существования премии хрустальная звезда стала первой наградой для многих сегодняшних звезд — Милоша Биковича, Ирины Старшенбаум, Романа Курцына, Ангелины Стречиной, Анфисы Черных, Тихона Жизневского, Дарьи Мельниковой и других молодых артистов.

На церемонию собрались звезды российского кинематографа и телевидения, члены жюри ММКФ, участники программ и зарубежные гости фестиваля. Но, конечно, главная особенность мероприятия — сбор самых молодых, активно снимающихся артистов, лидеров поколения, за которыми безусловное будущее нашего кино и театра.

Гостями «Аванса» стали: Сергей Гармаш, Олеся Судзиловская, Владимир Мединский, Екатерина Волкова, Алексей Чадов, Ида Галич, Дмитрий Лысенков, Яна Чурикова, Егор Корешков, Анна Шатилова, Иван Добронравов, Анна Чурина, Алексей Нужный, Анастасия Волочкова, Дмитрий Астрахан, Лариса Вербицкая, Кузьма Сапрыкин, Ирина Гринева, Евгений Дятлов, Эвелина Бледанс, Вячеслав Манучаров, Елена Подкаминская, Максим Дрозд, Анастасия Макеева, Сергей Члиянц, Алиса Гребенщикова, Денис Власенко, Алена Свиридова, Никита Тарасов, Светлана Камынина и многие другие звезды.

«Лиза Ищенко сыграла главную роль в сериале «Алиса не может ждать» просто феноменально. Мы с ней поговорили, и я ей сказал, что самое главное — правильно отнестись к тому успеху, который сейчас у тебя в руках. Вот это невероятно важно!» — сказал Сергей Гармаш.

«Внимание всегда приятно. Даже когда просто подходят сфотографироваться. Тем более, когда говорят, что ты вдохновляешь людей. То есть благодаря тебе люди меняются. Можно даже сказать, что ты своим творчеством помогаешь человечеству. И такие награды как «Аванс» очень нужны артистам, чтобы понять, что мы все делаем правильно», — сказала 10-летняя звезда «Чебурашки» Ева Смирнова.

«Первый успех — серьезное испытание. Когда ты студент второго курса, а тебя показывают по новостям, плакаты с тобой висят, психика молодого мальчика может и не справиться. В идеале, рядом должен быть наставник, авторитет. Я надеюсь, у Лизы и Кузьмы такой человек есть», — сказал Алексей Чадов.

«Конечно, киноиндустрия – это, в том числе, красивая жизнь, которая вкупе с каким-то успехом может что-то повернуть в сознании. Но важно помнить, что наша работа — это еще и большой труд. И что перевесит — зависит от характера. Надеюсь, ваши лауреаты правильно расставят приоритеты», — сказала Елена Подкаминская.

Еще одна многолетняя традиция мероприятия — выбор гостями белоснежных нарядов, что стало символом начала, нового творчества и идей.

«Идея дресс-кода родилась как некое красивое летнее решение, потому что ММКФ тогда проводился в июне, и наша премия, соответственно, тоже, — поясняет Мария Лемешева. — А потом, с переносом фестиваля на весну, белый цвет приобрел новый, очень важный смысл, поскольку символизирует начало чего-то нового, светлого, как и это время года, когда все только зарождается. И молодые артисты сами — как белый лист. Сейчас мы вместе с ними пишем на этих чистых страницах их историю, и как они построят свою карьеру, так и будет складываться творческий путь. Я очень рада, что в начале этого замечательного «текста» есть и наша «фраза», наша строчка премии «Аванс». Все актеры, которые стояли на нашей сцене и получали эту награду, — сегодня большие, яркие звезды».

Торжественная церемония завершилась ярким выступлением популярной певицы Люси Чеботиной, исполнившей для гостей свои хиты «Солнце Монако», «Плакал Голливуд» и другие. Также порадовали гостей своими песнями молодые исполнители: IVAN и Лиза Гинзбург.

Фото - журнал «КиноРепортер»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.