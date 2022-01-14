Петр Айду исполнит произведения Стива Райха и Павла Маркелова в «Манеже

Пианист выступит с концертом-перформансом «Границы времени» 16 января с 19:00 до 20:00 в ЦВЗ «Манеж» по адресу Москва, Манежная площадь, дом 1.

Петр Айду исполнит два произведения:

«Piano Phase» для двух роялей (1967) Стива Райха (р. 1936) — американского композитора, одного из первых авторов музыки в технике минимализма.

«Звон» для двух роялей (1991) Павла Маркелова (1967—2016) — композитора, главного звонаря Русской православной старообрядческой церкви.

Видеосопровождение для концерта создал мультимедиа-художник и режиссер Платон Инфанте.

Петр Айду — уникальный художник звуковых образов, исследующий современность через шумовые, академические и электронные инструменты. Пианист, композитор, лидер оркестра без дирижера Персимфанс, режиссер музыкальных спектаклей и перформансов. Лауреат международных фортепианных конкурсов.

Платон Инфанте родился в Москве в 1978 году, в 1996 основал арт-группу «Хомоурбан». С 2010 основным полем его творческого интереса становится художественное пространство между реальным и виртуальным (иллюзорным) мирами. Работы Платона выставлялись в Третьяковской галерее, Cube-Moscow, Музее AZ и других галереях. Участник международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals, выставок в Испании, Италии. Режиссер фильмов Homourban (1997), «Homourban-устремление» (1998), Piano (1998), «Демисезон» (2000), Salieri (2002), «С точки зрения музея» (2017), «Сиреневая Москва» (2017), «С точки зрения искусства» (2018).

Концерт состоится в рамках комикс-фестиваля «Фанерон. Город мечты», который пройдет с 3 по 18 января в московском «Манеже». Художественный руководитель проекта — режиссер Юрий Квятковский. Событие проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Мероприятия «Фанерона» рассчитаны на молодую аудиторию и детей от 6 лет (утренний слот). Дети до 12 лет допускаются в сопровождении родителей. Для прохода понадобится QR-код или ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до мероприятия. Соблюдаются все необходимые ограничения, обеспечивающие защиту от COVID-19.

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