Концерт «Музыка Северной столицы» — в программе Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

20 января 2022 года в Концертном зале Государственного академического Мариинского театра в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет концерт «Музыка Северной столицы».

В программе принимают участие Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Концертный хор Санкт-Петербурга, хор мальчиков Хорового училища им. М. И. Глинки и солисты: заслуженная артистка России Мария Людько, лауреаты международных конкурсов Александр Журавский, Андрей Сторожев, Дмитрий Шишкин, Вадим Довбык.

— Выступление, как и весь фестиваль, посвящено 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова. К слову, император не только играл на музыкальных инструментах, обладал замечательным басом, но и сам пел в хоре при посещении монастырей, — рассказывает начальник Адмиралтейского оркестра старший лейтенант Никита Игнатов. — А Валерий Михайлович начинал службу в окрестностях Ленинграда. Атмосфера Царского Села, Петербурга — архитектура, музеи и, главное, люди, — несомненно, оказали влияние на музыку Валерия Михайловича. Одними из первых его сочинений были написаны именно здесь — в Петербурге, что для нас особенно ценно. Ведь мы современники творчества выдающегося военного музыканта Валерия Халилова, и концерт «Музыка Северной столицы», безусловно, продолжает и укрепляет эту связь: от прошлого до наших дней.

В начале первого отделения концерта в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы и хора прозвучит «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник» Р. Глиэра, за дирижерским пультом — Никита Игнатов. Программу продолжат канты Петровской эпохи в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга и хора мальчиков Хорового училища М. И. Глинки под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Сводный хор a cappella исполнит «Триумф, Россия, воине преславный» и «Нова радость в России ныне явися». В продолжение прозвучит Концерт для гобоя с оркестром соль минор Г. Генделя. В финале отделения в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, солистов и сводного хора под управлением Никиты Игнатова будет исполнена музыкальная поэма «Океан» современного петербургского композитора Владислава Панченко в прочтении Бориса Шергина.

Во втором отделении Адмиралтейский оркестр, солисты и хор исполнят сочинения Валерия Халилова. Дирижеры – начальник военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа подполковник Павел Гернец, начальник Адмиралтейского оркестра старший лейтенант Никита Игнатов и лауреат I премии II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова, дирижер сценно-духового оркестра Мариинского театра Арсений Шупляков.

Вход зрителей на концерт — по пригласительным билетам, обязательно предъявление QR-кода о вакцинации, перенесенном COVID-19 или справки о медотводе.

Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Андрей Колотушкин.

Начало в 19:00.

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