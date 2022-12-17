Петр Погодаев: «Я стараюсь создавать то, что будет призывать к вечным ценностям и служить ориентиром для тех, кто сбился с пути…»

Холодный декабрь полон сюрпризов. Еще до Нового года он решил порадовать всех любителей хорошей музыки мощным релизом. В пятницу, 16 декабря на всех музыкальных площадках появился дебютный трек Петра Погодаева — «Путь».

Петр — молодой музыкант из Якутии, получивший известность благодаря своему исполнению песен Виктора Цоя и группы Кино. Первая известность пришла к Петру после того, как режиссер Кирилл Серебренников услышал его голос на YouTube и предложил исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера, состоявшаяся на Каннском фестивале, завоевала Золотую пальмовую ветвь в номинации «Лучший саундтрек» и признание критиков. После этого Петр решил сконцентрироваться на сольной карьере, написании своих собственных песен. В одном из интервью Погодаев сказал: «Я ни в коем случае не претендую на звание последователя Виктора Цоя и в своем творчестве не пытаюсь копировать его. Сила — в уникальности. У каждого из нас есть то, что приведет к собственной вершине. Главное вовремя это разглядеть».

Артист поделился, что дебютная песня «Путь» создавалась в непростой период его жизни. Эта песня о людях, которые не падают духом и стремятся к цели, несмотря ни на что. Это манифест для тех, кто не сдался. «Мне хочется, чтобы в моих песнях было что-то большее, чем сочетание слов и мотивов. Поэтому я стараюсь создавать то, что будет призывать к вечным ценностям и служить ориентиром для тех, кто сбился с пути. Надеюсь, мне это удается», — признается Петр.

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