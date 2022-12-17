Сосо Павлиашвили разрывает шаблоны своего амплуа и выходит в рок-образе на дне рождении дочери

13 декабря состоялась закрытая презентация блюз-рокового альбома Сосо Павлиашвили «Жизнь — это рок-ролл». Новая пластинка знаменовала для всех гостей праздник жизни и молодости, чистый драйв, под который невозможно было не броситься в рок-н-ролльный танец.

В этот день исполнилось 18 лет старшей дочери Сосо — Елизавете. И именно в этот день состоялся релиз нового альбома, который артист готовил два года. Вот так красиво сплелись два события, как выражение любви и благодарности юности. Ведь именно Лиза подарила артисту вторую молодость, выраженную вновь вспыхнувшей любви к рок-музыке и атмосфере рок-концертов.

В качестве приглашенных гостей присутствовали семья Павлиашвили, Александр Ревзин, Сергей Балдин, Павел Соколов, Гурам Амарян, Tasso, Леонтий Кондрахин, Антон Зайцев, Даня Патлах и Ира Смелая, Валерия Кожевникова, Дима Пермяков и Даша Некричи и многие другие. Партнерами мероприятия выступили радиостанция «Шансон», музыкальный лейбл All Star Music и концертная площадка СТУДИО PLACE на базе платформы для артистов и креаторов Студио.

«Жизнь — это рок-н-ролл» — это целая история, пронесенная сквозь всю жизнь. В 16 лет Сосо Павлиашвили пел в рок-группе, состоящей из троих друзей. Молодые и страстные к любимому делу парни исполняли в лучших традициях хард-рок, переходящий в панк-рок, а репетиции проводили в подвале. Прошло 42 года с тех пор, как появились эти песни. Кто бы мог подумать, что многие из них войдут в новый альбом уже состоявшегося артиста Сосо Павлиашвили «Жизнь — это рок-н-ролл». Теперь произведения зазвучат снова, ведь, как считает Сосо, добро не пропадает никогда.

«Я играл на бас-гитаре и пел. Та подвальная молодость — мое ярчайшее воспоминание. Мы не могли не играть, не могли жить без музыки в сердце, и Бог нас направил через музыку. Без неё я бы, наверное, не смог существовать», - поделился своими воспоминаниями Сосо Павлиашвили в общении с журналистами.

Одноименная альбому композиция «Жизнь — это рок-н-ролл» — взрывная история, на первое место которой выходит именно музыка, где сплетаются в гармонию гитарные партии, барабаны, клавиши и губная гармошка. Переплетение разных культур: западные доиндустриальные мелодии, сильный вокал настоящего грузина и добрый русский текст в неизменном стиле Сосо Павлиашвили.

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