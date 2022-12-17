Театр кукол имени С.В. Образцова выпустил компакт-диск с музыкой Александра Зацепина к спектаклю Екатерины Образцовой «Барон Мюнхаузен»

Театр кукол имени Образцова всегда был музыкальным – начиная с «Необыкновенного концерта» в его спектаклях часто звучали музыкальные номера. С театром сотрудничали такие композиторы, как Геннадий Гладков, Максим Дунаевский, Александр Журбин и многие другие. После спектаклей зрители часто хотят унести домой кусочек полюбившихся историй и спрашивают диски с музыкой из спектаклей.

Идя навстречу зрительским пожеланиям, Театр кукол имени Образцова выпустил компакт-диск с музыкой известного композитора Александра Зацепина из спектакля «Барон Мюнхаузен». Эти задорные, жизнерадостные мелодии и песни с использованием австрийского йодля легко запоминаются и неизменно поднимают настроение.

В диск вошли 13 треков – музыкальных композиций и песен на стихи Сергея Плотова и Константина Дубичева.

Александр Зацепин – композитор, народный артист РФ, автор музыки к знаменитым фильмам «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня», «Земля Санникова», а также к мультфильмам «Ну, погоди!», «Тайна Третьей планеты» и так далее. Большинство песен Зацепина пережили своё время – молодые музыканты и в наши дни с удовольствием исполняют «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Так же, как все», «А нам всё равно» и многие другие песни.

Сейчас Александр Зацепин работает над музыкой к новому спектаклю Театра кукол имени Образцова «Муравей». Это будет их вторая совместная работа с режиссером Екатериной Образцовой. По авторскому замыслу в музыкальном сопровождении спектакля будут использоваться не классические инструменты – скрипки, флейты и так далее, а необычные звуки и шумы. Премьера намечена на весну 2023 года.

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