Певец AlbaAlba назвал 3 причины, почему нужно не бояться крыс и змей

В начале этого месяца во всем мире отмечается необычный праздник. Вот уже 20 лет 4 апреля является Международным днем крысы, объединяющим тех, кто выбрал это умное животное в качестве домашнего питомца. О том, как преодолеть свои страхи и фобии, касающиеся, в том числе, и крыс, рассказывает Альберт Касымов, известный как AlbaAlba — певец-мистификатор, первый в России музыкальный эксперт по страхам, проводник в глубинное «Я».

Причина 1. Крысы — идеальные питомцы

Несмотря на массу негатива в свой адрес, крысы — существа смышленые, ловкие, очень общительные и в целом дружелюбные. Поэтому они прекрасно уживаются с людьми, которые настроены к ним доброжелательно. Кроме того, ДНК человека и крысы совпадают более чем на 90 %. Эти грызуны неприхотливы в еде, чистоплотны, крайне редко проявляют агрессию. Для многих они становятся идеальными домашними животными и даже членами семьи. Таланты зверьков удивляют всех, кто имел возможность увидеть их своими глазами. Крысы реагируют на голос, узнают хозяина, прибегают на стук, проявляют эмоции. Они отлично дрессируются и способны выполнять самые разные трюки – причем схватывают их буквально на лету.

Среди причин завести дома этих милых созданий можно назвать такие:

если вы не можете позволить себе приобрести более крупное домашнее животное (собаку или кошку), то грызуны — самое правильное решение: они не занимают много места, просты в уходе и содержании, их легко перевозить;

если у вас есть ребенок, то при общении с питомцем он научится ухаживать за ним, кормить, чистить клетку;

не менее интересно и познавательно для малыша наблюдать за повадками крысы, ее распорядком дня, стремлением к чистоте и зонированию своего пространства.

В детстве у музыкального эксперта по страхам Альберта Касымова были грызуны. Некоторая настороженность в первые дни после появления животного быстро сменилась интересом — они отлично поладили и проводили много времени вместе. Хотя не обходилось и без курьезов: однажды крыска выбежала из клетки и перегрызла компьютерные провода. К счастью, техника на тот момент не была подключена к сети, так что владельцу пришлось всего лишь заменить блок питания.

Причина 2. Грызуны удивительно музыкальны

Недавно выяснилось, что у этих млекопитающих есть чувство ритма и способность красиво двигаться под музыку. Ранее считалась, что это умение доступно только человеку. Для эксперимента на животных надели наушники и включили одно из произведений Моцарта. Удивительно, но грызуны изображали нечто вроде танца и совершали движения головой в такт мелодии.

Причина 3. Страх — всего лишь эмоция!

Несмотря на все положительные моменты, мы часто сталкиваемся с земмифобией — боязнью мышей и крыс. Специалисты считают ее одной из разновидностей невроза, от которого следует избавиться. Почему не стоит бояться крыс?

Этот страх пришел к нам из далекого прошлого, когда любое животное действительно могло нанести человеку серьезный вред. Жизнь изменилась, но бесполезная фобия продолжает существовать на подсознательном уровне.

В основе проблемы лежат не реальные опасности, а лишь наши эмоции. Вот почему женщины более остро реагируют на грызунов — у них лучше развита сфера чувств.

Эти млекопитающие крайне редко нападают на человека, предпочитая спасаться бегством. В целом, они не склонны к агрессии, если им ничто не угрожает.

Как побороть страхи?

Справиться с подсознательным страхом сложно, но можно. Так, певцу-мистификатору Альберту Касымову его страхи помогают в сочинении новых мелодий, если стоит цель создать нечто ужасающее и леденящее душу. Смысл заключается в том, чтобы соприкоснуться со своей боязнью в буквальном смысле. Начинать процесс нужно с приобретения навыков релаксации.

Затем придется оказаться с объектом фобии лицом к лицу. Приближаться к животному нужно в расслабленном состоянии, постепенно сокращая расстояние до клетки. Настанет время, и вы сможете взять крыску на руки, поборов внутренний дискомфорт.

То же самое можно сказать и о герпетофобии — боязни пресмыкающихся. Чтобы победить это чувство, нужно визуализировать объект, приводящий в трепет.

Автор нуар-проекта AlbaAlba Альберт Касымов много лет боялся змей. И однажды решился на профессиональную фотосессию с трехметровым питоном. Он не только вышел из испытания целым и невредимым, но и получил положительные впечатления. В результате ни в чем не повинные существа перестали быть причиной неприятного состояния.

Ученые говорят, что крысы и змеи — всего лишь часть фауны, а наши страхи — это результат эволюции, способ справиться с вероятной угрозой. Поэтому необходимо избавляться от того, что мешает жить в покое и комфорте.

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* Альберт Касымов – певец-мистификатор, первый в России музыкальный эксперт по страхам, проводник в глубинное «Я», автор нуар-проекта AlbaAlba.

Его проект на стыке музыки и психологии призван помочь найти ответы на мучавшие долгое время неудобные вопросы, честно посмотреть в глаза своим страхам, осознать и нивелировать их. Каждый перфоманс – это музыкальный опыт погружения в подсознание, а авторская хореография в виде закодированных колебательных движений создает особый зрительский резонанс. Альберт попал в серьезную автомобильную аварию 6 лет назад. Чудом выжив, самостоятельно прошёл путь исцеления от амаксофобии (боязни находиться в любом средстве передвижения, в т.ч. и в машине в качестве водителя или пассажира), занялся эзотерическими практиками, записью собственной музыки и созданием проекта.

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