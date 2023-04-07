Премьера спектакля «Король Лир» состоялась на Большой сцене Театра Российской Армии

2 апреля 2023 года на Большой сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектакля «Король Лир» в постановке заслуженного артиста России, режиссера Андрея Бадулина и художника-постановщика Марии Вольской.

К истории о короле Лире Театр Российской Армии обращается впервые: в новом спектакле в единое целое переплетаются темы неблагодарности детей, борьбы за власть, взаимосвязи человека и окружающей его природы, разрушения естественных отношений между людьми. Здесь есть гнев, жестокость, но и бесконечная преданность, доброта и любовь.

«Нам было интересно искать в пьесе созвучность с современным человеком и одной из отправных точек стал новый перевод Григория Кружкова, о достоинствах которого очень верно написал историк театра и выдающийся шекспировед Алексей Бартошевич. Этот перевод непривычен слуху, в нем не так много поэзии, но он словно ближе к сегодняшнему дню. В процессе репетиций мы пытались определить, где проходит грань между человечностью и бесчеловечностью, поговорить о сущности человека, что движет им в решающие моменты. И как нам кажется, в этой «беспросветной» истории мы нашли свет - мерилом всех вещей должна быть любовь», - делится режиссер спектакля Андрей Бадулин.

Заслуженный артист России Сергей Колесников, исполнитель роли короля Лира: «Родиться человеком, ещё не значит им стать: «человек, по сути своей, – только бедное голое двуногое животное». Пройдя через горнило испытаний и трудностей, смирив гордыню, проявляется в человеке живое, его суть. Это тот образ Лира, к которому мы пришли путем долгих исканий и проб».

Роли исполняют ведущие артисты, известные по театральным и киноработам: король Лир – заслуженный артист России Сергей Колесников (х/ф «Хождение по мукам», «Крепость Бадабер»), граф Кент – Вячеслав Разбегаев (х/ф «Экипаж», «Обитаемый остров»), Николай Токарев (х/ф «Шифр»), в роли Шута –Дмитрий Ломакин (х/ф «Надвое», «Спроси Марту»).

В фойе Большого зала к премьере открылась экспозиция «Уильям Шекспир в Театре Российской Армии». Это уже десятое обращение к его пьесам, первой постановкой был легендарный спектакль Алексея Попова «Укрощение строптивой».

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