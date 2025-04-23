Искусство будущего и цифровые технологии: в столице открылось фиджитал-пространство Futurione

Во все времена креаторы ищут ответы на вопросы. Как зарождаются идеи? Мир влияет на нас или мы – на мир? И главное, где проходят границы искусства? Первые две темы и сейчас остаются предметом дискуссий внутри и за пределами арт-индустрии, а вот ответ на последний вопрос найден. Искусство само по себе – безгранично, особенно в современном мире, где благодаря технологиям смыслы и формы переплетаются в совершенно неожиданных комбинациях.

Получить уникальный опыт погружения в искусство будущего теперь можно и в столице. 21 апреля 2025 года, во Всемирный день творчества и инноваций, на ВДНХ на территории МФК «Солнце Москвы» состоялось медиаоткрытие обновленного цифрового арт-пространства Futurione. На мероприятии была представлена новая аудиовизуальная концепция первого в России фиджитал-пространства, объединившего физические объекты с цифровыми технологиями в целях развития современного искусства. Первыми познакомились с экспозицией Futurione детские группы из социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!». А вечером прикоснуться к удивительному фиджитал-миру смогли популярные артисты, актеры, музыканты и блогеры: Лиза Адаменко, Банд’Эрос, Макс Брандт, Герман Глас, Елена Дудина, Евгений Ершов, Артём Иванов, Сати Казанова, Денис Клявер, Луна Ком (Эвелина Тарханова), Катя Лель, Ирина Нельсон, Никита Никитин, Давид Ниамеди, Алексей Столяров, Даниил Фёдоров, Сергей Филин, Артём Шалимов и многие другие.

«Все необычное впечатляет, а все необычно талантливое вдохновляет. Здесь действительно живет атмосфера творчества без границ. И что важно – каждый может найти свои смыслы и погрузиться в фиджитал-искусство», – поделился своими эмоциями в конце вечера певец, музыкант и композитор Денис Клявер.

А вот, как это путешествие начиналось.

Посещение арт-пространства Futurione – это и прогулка среди тематических локаций с уникальным дизайном, и еще один шаг к пониманию фиджитал-искусства. На каждом квадратном метре здесь используются возможности новых технологий для создания арт-мира будущего: от гигантского водопада на входе до лабиринта из пяти тематических залов – Погружение, Расширение, Действие, Воображение и Смысл. Путь от первого к последнему – возможность в любое мгновение переключиться на свой внутренний голос, пробудить в себе радость и включить воображение. Сбежать от мегаполиса и суеты повседневных будней за чистым вдохновением и свежими идеями туда, где они таятся за каждым поворотом, в каждой вспышке света, в каждой услышанной фразе.

Гостей ждала премьера аудиовизуального погружения «Будущее говорит», поставленного режиссером состояний Ниной Волленберг. Голосом Futurione стала поэтесса и певица Мари Мирай. Погружение дает возможность каждому гостю не просто совершить путешествие в пространстве, а получить глубокий чувственный опыт. «Когда находишься в пространстве Futurione, ощущаешь, насколько красивое наше будущее. Здесь соединяются технологии с чем-то живым. Голос в пространстве позволяет научиться мастерству слышать себя и наслаждаться процессом, а не только результатом», – рассказала о смысле аудиовизуального погружения Мари Мирай.

Не зря именно фиджитал-искусство называют одним из самых универсальных способов узнать о мире чуть больше, чем мы можем постичь, используя привычные органы чувств – от зрения до осязания. Для того, чтобы открыться новому, достаточно прислушаться к эмоциям и ощущениям, не бояться делиться ими с окружающими. Так в день медиаоткрытия Futurione превратился в настоящую лабораторию чувств. Каждый час звездных гостей ждал новый акт, посвященный декомпозиции чувств: Вдохновение, Любовь, Радость. И у каждого гостя переход от одного состояния к другому рождал уникальные впечатления.

«Будущее у меня ассоциируется с простотой, светом, добром. Сегодня пришел на мероприятие после насыщенного рабочего дня. И был приятно удивлен атмосферой, которая меня одновременно расслабила, переключила и вдохновила. Перформансы, музыка, свет и, конечно, арт-объекты завораживают. Хочется раствориться в этом необычном пространстве. Потому что оно как раз переносит в будущее, где все красиво, современно и спокойно», – поделился полученными эмоциями блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров.

Специально для медиаоткрытия была создана арт-программа «Движение чувств», куратором которой выступил Георгий Шоргин. Всемирно известную коллекцию авангардных костюмов «Живые скульптуры» представил художник Роман Ермаков.

Авторский перфоманс провел независимый хореограф и режиссер, номинант «Золотой маски» Александр Челидзе. В тактильных экспириенсах приняли участие воспитанники студии-школы Аллы Духовой TODES. Интерактивную зону цианотипии открыла мультимедийная художница Анна Фобия. Цифровые работы, рождающиеся из формул и бесконечно повторяющихся узоров, продемонстрировала фрактальная художница Катя Гранат. Тему воздействия технологий на человека и его чувства раскрыли

Артем Пичугин в проекте «Откровения искусственного интеллекта», команда «Между» в AI-контенте «Плавное», студия «Белый свет» в иммерсивных видеоинсталляциях и проект «Внутренний компас» в экспозиции «Мечта». За музыкальное сопровождение вечера отвечал культовый электронный проект GEJU.

«В нашем перфомансе “Объятие” мы передали ощущение дома в пространстве Futurione, где можно смело быть собой, встречаться и находить друзей, где можно творить и черпать вдохновение. Пространство наполнено красотой, оно как будто создает сказку, ощущение расслабления и присутствия. Здесь приятно уединиться. А когда мы находимся наедине с собой, это в каком-то роде и есть вдохновение, потому что рождаются новые мысли и идеи», — рассказал о программе независимый хореограф и режиссер, номинант «Золотой маски» Александр Челидзе.

«Futurione – это не просто фиджитал-проект, это пространство смыслов и чувств, в котором можно пережить эмоциональную перезагрузку. Специально для открытия мы создали арт-программу “Движение чувств”. Это однодневная коллективная выставка и перформативное переживание, в котором каждый художник, креатор и исследователь, хореограф, музыкант, перформер предлагал собственный язык для разговора с чувственным. Приглашая в совместное создание искусства, мы пробуждали творчество в каждом госте и открывали среду для исследования чувств через проявления себя в пространстве Futurione», – рассказала режиссер пространства Futurione Нина Волленберг.

Кульминацией вечера стало выступление певицы и актрисы Сати Казановой и ее проекта SATI ETHNICA с новым альбомом LINEAGE. Многие знают Сати Казанову как успешную поп-исполнительницу, но это только одно из ее амплуа. Звезда уделяет много внимания духовному развитию, в том числе через музыку и медитации, и показывает это в своем творчестве.

«Для меня творчество – это всегда про свободу, свободу внутреннюю. Мне близка концепция единого пространства, где «хранятся» миллионы идей. Но чтобы подключиться к нему, необходимо находиться в особом творческом состоянии. Многие задаются вопросом, в чем найти вдохновение. Для кого-то это общение с близкими, природа, медитации. Замечательно, что именно о пробуждении чувств и внутренних ресурсов человека подумали создатели Futurione – здесь легко переключиться и начать свой внутренний полет», -– рассказала Сати Казанова.

Весь путь, который прошли первые гости арт-пространства Futurione, не просто так связан с путешествиями – как по самой площадке технологичного контента с физическими арт-объектами и инсталляциями, так и по внутреннему миру. Основатель Futurione Иван Швайков и сам много путешествовал: он объездил уже более 70 стран и объединил весь накопленный опыт в Futurione. Это название созвучно английскому словосочетанию future one, что в переводе означает «человек будущего или тот, кто в будущем».

«Однажды я путешествовал и побывал в фиджитал-пространстве. Поразился, какой яркий опыт можно получить от совмещения физического мира с технологиями. И решил реализовать эту концепцию в России. Для создания Futurione мы проанализировали опыт иммерсивных площадок в разных странах. Собрали креативную команду из лучших специалистов с международным опытом работы. В итоге создали для России уникальное пространство. Для его запуска мы разработали собственное – российское программное обеспечение. Сделали все, чтобы как можно больше людей смогли испытать яркие и неповторимые эмоции, находясь в мегаполисе», — подчеркнул Иван Швайков.

Futurione есть чем удивить и тех, кто в жизни привык опираться не только на чувства и эмоции, но и на рациональный подход. Арт-пространство в цифрах – это:

площадь более 2000 кв м.,

1 млн оптоволоконных нитей,

120 тысяч светодиодов,

1 тысяча стеклянных шаров,

3 тысячи живых орхидей,

а еще – уникальные ароматы, витающие в воздухе, специально подобранные для разных пространств световые и аудиоэффекты, трава, дерево и другие текстуры, звуки природы там, где нужно почувствовать себя частью огромного необузданного мира и медитативная музыка там, где ответы на главные вопросы стоит поискать внутри себя.

Продуманное до мелочей оформление Futurione дает арт-площадке еще одно преимущество: гости получают возможность изучать то, каким может быть искусство, и делать много ярких фото и видео на фоне инсталляций. Мир галереи хоть и футуристичен, существует в неотрывном контакте с реальностью, где соцсети – тоже важная часть личности.

Для каждой локации разработаны уникальные активности, фиджитал-эффекты и арт-объекты. Пространства будут регулярно обновляться, в том числе и с помощью технологий искусственного интеллекта. Современный мир меняется стремительно, и искусство – не исключение. Теперь в Futurione представлена и новая отдельная зона – Тайная комната, где проходят мультимедийные чайные церемонии. Гастро-опыт – еще один из способов познания реальности. И один из самых приятных!

«В современном мире, где цифровые технологии и искусственный интеллект играют большую роль, создание чувств и эмоций в музеях будущего, на мой взгляд, станет важным событием для развития развлекательной индустрии. Я верю, что проект Futurione сможет находить и создавать новые формы впечатлений, эмоций, чувств и визуального контакта», — рассказала Марина Глухова (Марисабель), основатель Laboratory ABC, которая выступает креативным партнером Futurione.

Впервые свои двери арт-пространство Futurione открыло еще в конце 2024 года и все это время совершенствовалось, чтобы теперь удивлять новых гостей. Первыми по пути героя через все пять залов прошли дети и звездные гости торжественного медиаоткрытия, а теперь повторить этот путь есть возможность у всех, кто неравнодушен к искусству. В Futurione можно провести незабываемое время наедине с собой, а также это пространство прекрасно подходит для семейного отдыха, встреч с друзьями и праздничных мероприятий. Локация в Москве – первая точка на арт-фиджитал-карте России, поскольку в будущем развитие Futurione планируется и в других крупных городах.