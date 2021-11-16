Певица Алла Рид представила новую песню, посвященную Израилю

На всех цифровых площадках прошла премьера песни Аллы Рид «Я скучаю по тебе, Израиль» — красивой баллады о любви к этой удивительной стране. Музыку написал Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Журбин, автор стихов — директор Департамента Министерства туризма Израиля Владимир Шкляр. Это не первая работа Аллы Рид с Владимиром Шкляром, зрителями уже была тепло принята песня «4 моря и Иерусалим» его авторства.

Алла Рид – известная российская певица, солистка театра «Градский холл», участница шоу «Голос» и телевизионного проекта «Три аккорда» на Первом канале. Еврейская музыка занимает отдельное направление в творчестве певицы – Алла Рид исполняет песни на иврите и идиш с раннего детства, является участником международных конкурсов и фестивалей джазовой и еврейской музыки в Израиле, Америке, Канаде, сотрудничает с Министерством туризма и Посольством государства Израиль в России. Огромную популярность и любовь зрителей за рубежом певица обрела после исполнения в телепроекте «Три аккорда» известных еврейских песен «Хава нагила» и «Тум балалайка» в авторском прочтении.

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