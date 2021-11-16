Вышел саундтрек российских артистов к фильму с Уильямом Болдуином

Музыку к фильму «S.O.S.: Survive or Sacrifice» с Уильямом Болдуином в главной роли, написала команда россиян. В начале ноября саундтрек, получивший высокие оценки кинокритиков из США и по достоинству оценённый во время показа фильма на Каннском кинофестивале, вышел на цифровых музыкальных площадках.

Успех саундтрека широко осветили в европейской прессе. О кинокомпозиторе Отто Шварце, написавшем основные инструментальные темы к фильму, упомянули в Euronews, а также рассказал в Прибалтике журнал The Baltic Times. Несколько дней назад в эстонской прессе вышло полномасштабное интервью композитора касательно работы над саундтреком. Стоит отметить, что в прошлом году музыкальный альбом Шварца, вышедший на лейбле Syngeneia, попал в топ-10 рейтинга iTunes в жанре «неоклассика».

Автором песен выступил Дмитрий Рушковский — известный продюсер, написавший треки для многих российских звёзд, к примеру, Натальи Подольской. Несколько лет до этого, он являлся директором Сати Казановой, занимаясь её карьерой и продвижением. Заглавную песню саундтрека исполнила Аурика Мгои, несколько лет назад выделившееся на российском шоу «Голос», где она являлась протеже Димы Билана.

Основные ритмические темы написал Никита Клименко — создатель проекта электронной музыки Chronos, резидент канадского лейбла Altar records. Никита по праву признаётся одним из законодателей российской электронной музыки, являлся хэдлайнером многих европейских фестивалей, а его работы, помимо Канады, активно издавались в Англии, Германии, Израиле и Мексике.

Всего в саундтрек вошло более 20 композиций. Команда авторов намерена сохранить тандем и ведёт переговоры об участии в новых российских и международных кинопроектах. В фильме «S.O.S.: Survive or Sacrifice» сыграли У. Болдуин («Обратная тяга»), Д. Каспар («Железный человек»), М. Россет («Портрет Бога») и другие.

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