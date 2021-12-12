Гилава разрушает гендерные стереотипы и призывает принимать себя таким, какой ты есть

На этапе своего зарождения «Изгибы талии» успели взбудоражить эмоции сотен тысяч ТикТокеров и получить признание. Взрывоопасная смесь поп-рока новой сцены, сильного вокала и разрушающего стереотипы протеста врывается на площадки 24 декабря.

«Не бойся быть самим собой, будь настоящим», — главная идея, которую Гилава хочет донести до аудитории. Независимо от пола мы формируем свой характер и выбираем жизненный путь. Только нам решать, какими быть — дерзкими и настойчивыми или нежными и беззащитными. Позволить себе быть разными и живыми!

Исполнительница разрушает гендерные стереотипы и призывает принимать себя таким, какой ты есть. Быть сильным не обязательно, казаться слабым не стыдно. «Изгибы талии» — девиз нового поколения.

Гилава (Софико) — молодой независимый исполнитель из Москвы, объединивший в своем творчестве драйвовый поп-рок и синти. Благодаря уникальной манере подачи музыкального материала, мощному звучанию и открытому обсуждению острых социальных проблем

поколения артисту удалось за небольшое время самостоятельно найти активную преданную аудиторию в социальных сетях и достичь хороших результатов на стримингах. Через свои тексты простыми словами Гилава рассказывает о важных и сложных вещах из жизни российской молодежи.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.