РНО готовит специальную программу к Пушкинскому дню России

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему» (Н.В. Гоголь). Творчество Пушкина оказало огромное влияние не только на развитие русской литературы, но и национальной музыкальной традиции: к пушкинским сюжетам обращались без преувеличения все отечественные классики от Глинки, Даргомыжского, Мусоргского и Чайковского до Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и Свиридова.

В день 224-летия со дня рождения великого русского поэта Российский национальный оркестр представит в Усадебном дворе литературного Музея Пушкина на Пречистенке программу, которую составили знаменитые произведения на сюжеты произведений Пушкина или же вдохновленные его поэзией. Не обойдется и без премьер: впервые будет исполнено произведение «Элегия» из музыки к кинофильму «Станционный смотритель» Исаака Шварца (оркестровка Алексея Соболева), романс Сергея Рахманинова «Не пой, красавица» в оркестровке Алексея Соболева. В концерте будут представлены также редко исполняемые сочинения Прокофьева, посвященные творчеству Пушкина – фрагменты из музыки к кинофильму Михаила Ромма «Пиковая дама».

За дирижерский пульт РНО встанет Алексей Соболев.

Где? Государственный музей А.С. Пушкина.

Когда? 6 июня 2023, 18.00.

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