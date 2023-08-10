Певица PACHA TATI презентовала яркий видеоклип на свой трек «Плечи»

Талантливая певица и дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, более известная под творческим псевдонимом PACHA TATI, представила публике музыкальный клип на свою новую песню «Плечи» — летнюю и приятную композицию, наполненную испанскими мотивами.

Новое видео было тепло встречено публикой и получило множество положительных комментариев в соцсетях. Главную роль в картине исполнила сама PACHA TATI: зрители отметили прекрасные вокальные данные певицы, а также ее поразительную женственность. В клипе идеально сочетаются нежные образы и страстные танцы, объединенные зажигательной музыкой и идеей: когда мы влюблены, то даже самым ярким красавчикам и мачо мы предпочитаем одного единственного, любимого человека.

«Плечи мои голые

Кружат твою голову,

Таешь, как лед, перед глазами…»

PACHA TATI — современная исполнительница и художница, дочь «Королевы Шансона» Любови Успенской и, по совместительству, ее продюсерский проект. Ранее артистка представила поклонникам трек «Чудо», автором которого выступила она сама, а также совместную с Любовью Успенской работу «Мольба».

Новый музыкальный клип PACHA TATI «Плечи» уже доступен для просмотра на всех музыкальных платформах страны.

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