Минин-хор выступит в Концерте-открытии Музыкального марафона «Русский Парнас»

8 июля 2022 года Минин-хор участвует в Концерте-открытии Музыкального марафона «Русский Парнас» в Государственном музее-усадьбе «Остафьево». Трехдневный музыкальный марафон посвящен Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и жены его Февронии. Указом Президента России В.В. Путина с 2022 года День семьи, любви и верности стал официальным государственным праздником Российской Федерации.

За 3 дня на двух сценах, открытой и закрытой (Овальный зал) пройдут 15 концертов; в них примут участие выдающиеся мастера музыкального (классического, джазового) и театрального искусства, камерные ансамбли, симфонические и камерные оркестры. Музыкальный марафон соединяет музыкально-театральное и музейное пространство: великое искусство звучит в усадьбе, связанной с жизнью и творчеством гениев русской словесности (Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина), семьями Вяземских и Шереметевых, оставившими неизгладимый след в отечественной культуре.

Художественный руководитель Музыкального марафона — заслуженный артист России Александр Гиндин: «Впервые посетив Остафьево около года назад, я сразу задался вопросом, почему в этом красивейшем и буквально пропитанном историей, культурой месте нет летних концертов на открытом воздухе. В нашей средней полосе тепла, хорошей погоды очень мало, и эти июльские дни — на вес золота, их нужно ценить. Программа фестиваля получилась обширной и богатой, концерты идут один за другим, и встал вопрос о достойном концерте-открытии. И я не нашел ничего лучше, чем обратиться к своим старым друзьям, двум знаковым для русской культуры коллективам — Минин-хору и Большому симфоническому оркестру имени П.И. Чайковского».

Выступлением в Концерте–открытии Музыкального марафона «Русский Парнас» Минин-хор завершает сезон 2021 — 2022 года. Говорит директор коллектива, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Дмитрий Сибирцев: «Во второй половине сезона мы отметили 50-летие с момента основания хора: провели масштабный во всех отношениях фестиваль, выпустили книгу. Вместе с тем, я очень рад, что в этот особенный год мы участвовали во многих других интересных проектах, — таких, как «Русский Парнас». И как действующий артист, и как директор могу сказать, что после таких серьезных событий и в отпуск уходишь с особенным настроением, — возникает приятное послевкусие, удовлетворение от работы, в которую ты вложил всё, чем на данный момент обладаешь».

В программе первого отделения Концерта-открытия — сочинения Георгия Свиридова и Митрополита Илариона (Алфеева). «Поэма памяти Сергея Есенина» для тенора, хора и оркестра — одно из главных сочинений Свиридова, веха отечественной музыки XX века. С этим произведением в наше искусство ворвалась тема русской деревни, — затем ее подхватили литература, театр, кинематограф. Рядом с шедевром Свиридова — Stabat Mater Митрополита Илариона (Алфеева): выдающийся религиозный деятель, богослов, композитор, он в XXI веке отстаивает право и обязанность духовной музыки нести Человеку образ Божий. Ожидается присутствие на исполнении автора музыки. Солист — Максим Пастер. Дирижер первого отделения — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Во втором отделении исполняются сочинения П.И. Чайковского — Первый концерт для фортепиано с оркестром и Торжественная увертюра «1812 год». Ее включение в программу глубоко символично: многие герои Отечественной войны 1812 года жили или гостили в усадьбе Остафьево.

Солист — Александр Гиндин. Дирижер второго отделения — художественный руководитель — главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента России Константин Чудовский.

Организаторы марафона — Государственный музей-усадьба «Остафьево», Государственный Кремлевский оркестр Управления делами Президента России, Фонд научных и культурных программ Александра Гиндина, при поддержке Митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева).

Фото — Петр КОЛЧИН

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