«Услышь меня»: российская певица Елена Север представила новую проникновенную композицию

9 августа популярная российская исполнительница Елена Север презентовала новую работу: «Услышь меня» — нежная и трогательная композиция о чувствах, которая каждой своей нотой касается струн души.
«Услышь меня» — история о сильном желании вернуть к себе любимого человека и остаться рядом с ним навсегда. Проникновенная музыка Максима Фадеева и чувственное исполнение Елены Север окутывают слушателей душевной теплотой, заставляя их поверить в силу настоящей и преданной любви. В каждом слове песни слышится искренняя мольба о возвращении возлюбленного и воссоединении двух любящих сердец, которые ощущают друг друга даже на расстоянии.
Как говорится в описании трека, слушая эту песню, каждый может узнать в ней себя и пережить незабываемые моменты своей собственной истории любви:
«А знаешь, с неба даже Бог
Беречь бы так тебя не смог.
Как я любовь к тебе храню,
И у судьбы тебя молю…»
Елена Север — певица и российская телеведущая, актриса и общественный деятель, обладательница премии «Золотой граммофон», которую отличают яркая узнаваемая харизма и эмоциональное исполнение. Помимо музыкальных заслуг, за плечами Елены несколько интересных и ярких ролей в российских кинофильмах. Одна из последних — очень символичная роль в военной мелодраме «Сирийская соната».
На сегодняшний день Елена Север является идейным вдохновителем и создателем множества благотворительных проектов. Наиболее популярные творческие работы Елены Север — песня «Не зови — не слышу» в дуэте со Стасом Михайловым, отмеченная Русской музыкальной премией и набравшая более 68 млн просмотров на сервисе YouTube к концу 2019 года, а также патриотическая композиция «Россия», исполненная дуэтом с Любовью Успенской.
Слушайте новый трек Елены Север «Услышь меня» на всех музыкальных площадках страны.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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