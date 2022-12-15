Пианист Пётр Лаул впервые на белгородской сцене!

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16 декабря в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина. Солировать будет лауреат международных конкурсов Пётр Лáул (фортепиано, Санкт-Петербург).

Пётр Лаул – представитель нового поколения российских пианистов – получил образование в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.  А. Римского-Корсакова в классе профессора А. М. Сандлера, под чьим руководством продолжил обучение и в Санкт-Петербургской консерватории, и в аспирантуре. С 2002 года ведёт класс специального фортепиано в Консерватории и в школе-лицее.

Лауреат трёх международных конкурсов и конкурса им. А. Н. Скрябина в Москве. Лаул активно выступает с сольными концертами. Его имя можно часто видеть не только на афишах концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы, но и лучших концертных залов Парижа, Нью-Йорка, Амстердама, Утрехта, Бремена, Базеля, Монпелье, Токио, Брюсселя, Монако и Лиона.

В программе вечера – Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор, К.466 Моцарта, Симфония №  4 ля мажор Мендельсона.

Концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»/

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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