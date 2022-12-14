«Октава ДМ» провела детские вокальные мастер-классы с цифровой вокальной радиосистемой OWS-U1200H

В столичном культурном центре «Поле» прошел дизайнерский маркет от музыкального сообщества BÜRO. В детской зоне проходили вокальные мастер-классы от профессионального педагога, где дети тренировали голос, а также пели в новую радиосистему OWS-U1200H. На маркете также был организован лекторий, оборудованный микрофонами Октава МК-207.

Юным вокалистам удалось опробовать новинку R&D-центра «Октава ДМ» — вокальную радиосистему OWS-U1200H. Главными темами уроков были постановка дыхания и важность артикуляции и дикции при пении.

«Чтобы сохранить желание ребенка заниматься пением, очень важно подобрать аппаратуру, которая чисто и без искажений передает голос вокалиста. А для того, чтобы почувствовать еще большее объединение и поддержку группы, детей учат петь хором. И наша цифровая вокальная радиосистема обеспечивает комфортную работу сразу нескольких исполнителей», — сообщила генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Новая беспроводная радиосистема OWS-U1200H — это цифровая система с аналоговым выходом звукового сигнала, оснащенная цифровой модуляцией типа «π /4 DQPSK». Для повышения качества и надежности беспроводной линии связи радиосистема снабжена функцией True Diversity и IR-синхронизацией для упрощения соединения. Также разработан вариант с поясным передатчиком и микрофоном с оголовьем. В комплект входит лаконичный стационарный приемник в металлическом корпусе с ярким и информативным LED-экраном.

«Мы как промо команда, специализирующаяся на музыкальных мероприятиях, очень серьезно отнеслись к выбору партнера, который возьмет на себя проведение мастер-классов для детей. И, откровенно говоря, в нашей стране при мысли о качественном звуке сразу вспоминаешь про микрофоны Октава. Выражаю благодарность команде маркетингового отдела за профессиональный подход и отличный звук» — сказала организатор промо команды BÜRO Анастасия Теплухина.

Также на маркете проходили лекции о моде будущего, лекторы работали с уже признанным микрофоном Октава МК-207.

«Я как российский дизайнер очень уважаю продукт, произведенный в нашей стране, а тем более, когда он сделать качественно. Микрофон было очень удобно держать в руке, напрягать голос во время лекции не пришлось, а лишних шумов не было слышно. И особо хочу отметить лаконичный дизайн», — поделился мнением о вокальном микрофоне Октава МК-207 российский дизайнер Кирилл Минцев.

Микрофон Октава МК-207 весит 350 грамм и выпущен в черном цвете. Модель обладает традиционным для бренда дизайном. У концертной Октавы МК-207 отмечают достаточно ровную частотную характеристику с небольшими поднятиями в области верхней середины. Богатый низ и отличная разборчивость речи делают его достойным конкурентом на рынке вокальных конденсаторных микрофонов.

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