Победители Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова впервые выступят в Санкт-Петербурге

18 апреля на сцене Концертного зала Мариинского театра состоится гала-концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова. У петербуржцев появилась уникальная возможность первыми услышать новоиспеченных призеров, которые продемонстрировали всему миру высочайший уровень музыкального мастерства. На сцену выйдут тринадцатилетний россиянин Лев Бакиров, завоевавший Гран-при конкурса, а также лауреаты Жуй Мин (Китай), Федор Орлов (Россия) и Глеб Семёнов (Россия). Они исполнят сочинения Сергея Рахманинова, Иоганнеса Брамса и Ференца Листа.

Международный юношеский конкурс пианистов проходил с 21 по 26 марта в Великом Новгороде и был приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Всего было подано 120 заявок из восьми стран мира: России, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Норвегии и Узбекистана. Возможность участия в конкурсе получили пятнадцать лучших. Их оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли известные музыканты: Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жания Аубакирова, Та Куанг Донг, Максим Могилевский, Владимир Тропп и Валерий Пясецкий. Художественный руководитель и председатель жюри — Денис Мацуев.

За шесть дней конкурса онлайн-трансляции его этапов посмотрело свыше трех миллионов человек со всего мира — архив записей сейчас доступен на китайском портале классической музыки Music Today, а также на официальном сайте конкурса.

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