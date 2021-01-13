С паблик-тока Российского еврейского конгресса начнется программа торжеств к 130-летию Осипа Мандельштама

14 января 2021 года, в день 130-летия со дня рождения поэта Осипа Мандельштама, Российский еврейский конгресс совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ проведут в онлайн мандельштамовский вечер «Я рожден в ночь с второго на третье января…».

Встреча откроет в России программу торжественных мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама.

Одним из главных событий юбилейного года станет открытие в «Музее истории литературы XX века» 15 марта в центральном здании ГМИРЛИ имени В.И. Даля на Зубовском бульваре постоянной экспозиции «Улица Мандельштама: Осип и Надежда», посвященной жизни, творчеству и посмертной судьбе поэта. Концепция экспозиции была разработана музеем совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект осуществлен при поддержке Российского еврейского конгресса.

Во встрече примут участие директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак; председатель Мандельштамовского общества, директор Мандельштамовский центр НИУ «Высшая школа экономики» Павел Нерлер; литературовед, 1-й секретарь Союза писателей Москвы, экс-министр культуры РФ Евгений Сидоров; режиссер-документалист, член Общественного совета РЕК Елена Якович. Со вступительным словом выступит президент РЕК Юрий Каннер. Ведущий паблик-тока – журналист, член Общественного совета РЕК Михаил Гуревич.

«Для Российского еврейского конгресса большая честь широко участвовать в программе мероприятий, посвященных юбилею Осипа Мандельштама, – говорит президент РЕК Юрий Каннер. – Этот великий поэт принадлежит всему человечеству, мировой культуре. Но еврейская рефлексия его творчества, его еврейско-российская судьба заставляют нас относиться к нему по-особому. Помимо мандельштамовского вечера, мы поддержали и главный проект к юбилею поэта – посвященную ему постоянную экспозицию в Музее истории российской литературы на Зубовском. То, что до 130-летнего юбилея Мандельшама такой экспозиции в Москве не было, мы посчитали проблемой, которую необходимо было решать. В этом одна из задач РЕК – реагировать на современную культурную ситуацию, отвечать на культурные вызовы».

На паблик-токе будет показан фрагмент документального фильма Елены Якович «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой», а также видеоприветсвие Софьи Ивич-Богатыревой, профессора Денверского университета, которой посвящен этот фильм. Видеообращения для юбилейного мандельштамовского вечера подготовили также поэт, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович и писатель, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН Евгений Водолазкин.

Литературный вечер, который пройдет в формате паблик-тока, станет первым в этом году выпуском еженедельного онлайн-проекта «5 o’clock с Российским еврейским конгрессом» – экспертной дискуссии по актуальным темам. Задать свой вопрос экспертам можно в специальной форме по ссылке: http://bit.ly/ask5oclock.

В прямом эфире трансляцию можно будет посмотреть на страницах Российского еврейского конгресса в Facebook и YouTube: https://www.facebook.com/RussianJewishCongress и https://bit.ly/YouTubeRJC

Начало эфира в 19:00 по Московскому времени.



Фото предоставлено организаторами паблик-тока, Российский еврейский конгресс

украли