Продолжается оснащение детских школ искусств Московской области музыкальными инструментами. В 2020 году оснащены музыкальными инструментами 29 ДШИ.

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» с участием средств федерального бюджета планируется приобретение 446 музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, народные и др.), оборудования (звуковое, учебная мебель, компьютерная техника, хореографические, хоровые станки и др.) и учебной литературы для 17 детских школ искусств из 15 муниципальных образований на сумму 143,2 млн рублей. В этом году планируется приобрести 894 музыкальных инструмента для 39 детских школ искусств Подмосковья.

В рамках субсидий из областного бюджета предусмотрено приобретение 448 музыкальных инструментов (рояли, пианино, баяны, аккордеоны) для оснащения 22 детских школ искусств из 14 муниципальных образований на сумму 198,0 млн рублей.

Также будет отремонтирована Куровская детская музыкальная школа (филиал Ликино-Дулевской ДШИ) Орехово-Зуевского городского округа.

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