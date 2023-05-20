150-летний юбилей Сергея Рахманинова встретят на Фестивале классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» в городском округе Истра Московской области в этом году пройдет под знаком 150-летнего юбилея великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Концерты состоятся с 5 по 9 июля на новой площадке под открытым небом. 8 и 9 июля на фестивале – дни Большого Театра России. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола». Об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который за пять лет существования занял свое достойное место на фестивальной карте страны, ждут интересные перемены. Мы перенесем сценическую площадку в самое сердце Русской Палестины и расположим между музеем «Новый Иерусалим» и Ново-Иерусалимским монастырем. Я очень благодарен за возможность расширить таким образом фестивальную площадку. Это позволит принять больше зрителей, чем в предыдущие годы, значит прекрасную музыку наших великих русских композиторов услышит еще больше людей. Тем более, что блестящим финальным аккордом станет выступление Большого театра, который никогда таким полным составом не выступал на Подмосковных фестивалях. Я приглашаю всех жителей и гостей Подмосковья не упустить возможность стать свидетелем этого события!», - рассказал Василий Кузнецов.

Программу фестиваля откроет концерт Госоркестра имени Е.Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского, партия фортепиано – Вадим Руденко. В их исполнении прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Симфония №2 Сергея Рахманинова.

6 июля прозвучат произведения для скрипки Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова и Сергея Рахманинова. Солист – Гайк Казазян, Госоркестр имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Грановского.

Программа 7 июля объединяет современников С. Рахманинова, его коллег: Петра Чайковского, Сергея Танеева, Антона Аренского, Анатолия Лядова. Произведения русских композиторов прозвучат в исполнении Госоркестра имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского, партия фортепиано – Иван Бессонов.

«Всепоглощающая, царящая красота музыки Рахманинова, необыкновенный, божественный свет, который она излучает, еще раз ощутят в полной мере все, кто посетит концерты нашего традиционного фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Ведь он посвящен юбилею великого русского композитора, что даёт редкую возможность охватить почти всю палитру его одухотворённого творчества. Симфоническую программу специально для фестиваля подготовил уже хорошо известный дирижёр, художественный руководитель фестиваля, младший представитель династии выдающихся дирижеров современности Юровских - Дмитрий. В концертах зрителя также ждут встречи с ярчайшими молодыми, но уже известными солистами. Как всегда, у нас программа фестиваля очень насыщенная, разнообразная, которая, уверен, никого не оставит ни на секунду равнодушным», - отметил президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» — ежегодное мероприятие, посвященное классической музыке, проводится в формате open air. Он объединяет талантливых российских музыкантов. Организаторы проекта — музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

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