Большой театр: Прямую трансляцию премьеры балета «Спящая красавица» увидели более 300 тыс зрителей

Благодаря спецпроекту «Театр в кино» зрители 100 кинотеатров и отдельных арт-площадок в 50 городах по всей стране увидели возвращение классического балета «Спящая красавица» в репертуар главного театра России. В эксклюзивном формате спецпроект «Театра в кино» впервые вышел на международную сцену – трансляцию балета посмотрели также зрители Reels Cinemas, кинотеатральной сети в Дубае. Только в киноцентре «Октябрь» увидеть премьеру на самом большом экране страны собрались более 1000 любителей классического балета.

Среди первых кинозрителей нового театрального сезона оказались прима балерина Большого театра Анна Никулина, главная солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, ведущая солистка балета Большого театра Ольга Марченкова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова, генеральный продюсер московского музыкального театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц, Виктория Заикина, Илья Гуров, Юлия Миронова, Светлана Шевченко и другие гости.

В рамках спецпроекта с «Театром в кино» один из главных спектаклей мирового балетного репертуара вновь вошел в афишу Большого театра и предстал перед публикой на самом большом экране страны киноцентра «Октябрь». Прямая трансляция велась с исторической сцены Большого театра в высококачественном сопровождении 14 камер. Благодаря многокамерной съемке, профессиональному подходу к производству и высокому качеству записей гости кинотеатра смогли насладиться хореографией великого Мариуса Петипа в исполнении Артема Овчаренко и Елизаветы Кокоревой под бессмертную музыку Петра Чайковского, зрителям также представилась возможность рассмотреть детали костюмов и масштабные театральные декорации художника Симона Вирсаладзе крупным планом, ближе, чем из кресла в партере. За дирижерским пультом был маэстро Валерий Гергиев.

Перед запуском прямой трансляции с приветственным словом выступил генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев: «Дорогие друзья, мы находимся в Большом театре и с его главной сцены я приветствую всех, кто сегодня стал частью огромного праздника. Идет трансляция бессмертного шедевра Петра Ильича Чайковского, балета «Спящая красавица». Мне кажется важным отметить взятый нами курс на максимальную концентрацию на творчестве величайших русских творцов и композиторов. Это и Глинка, и Мусоргский, и Римский-Курсков, конечно же, Чайковский, и Стравинский, и Прокофьев, и Рахманинов, и Шостакович, и Щедрин. В России великое множество замечательных композиторов. И мы сделаем все возможное, чтобы произведения великих русских творцов шли здесь каждый год, были основой этого великого театра. Мы идем к юбилею 250-летия Большого театра. Это важный для российской культуры праздник. Хочу пожелать всем здоровья, радостей и встреч с творчеством как российских, так и мировых гениев, которые и создавали этот мировой оперно-балетный театр».

Зрителей также поприветствовала куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте: «Открытие 249 сезона Большого Театра России. Рады видеть вас сегодня в первом зале «Октября» на главной премьерной площадке этой страны. В рамках проекта «Театр в кино» сегодня зрители в более чем 50 городах увидят прямую трансляцию постановки «Спящая красавица». Сегодня Большой театр приветствует нового генерального директора Валерия Абисаловича Гергиева. Маэстро сегодня за дирижерским пультом. Я желаю всем прекрасного вечера и приятного просмотра!»

Всероссийский проект «Театр в кино» продолжает свою масштабную культурно-просветительскую миссию – дать зрителям по всей стране возможность увидеть лучшие спектакли и в камерной атмосфере пообщаться с их создателями. В течение всего театрального сезона на большие экраны будут выходить спектакли, драматические постановки, балеты и оперы, завоевавшие признание публики и критиков.

Фотограф Рычков