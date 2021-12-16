«Пип и Альба. Рождественское приключение» – премьера на телеканале «Малыш ТВ»

В декабре телеканал «Малыш ТВ» отмечает 5-летие! В эфире – самый яркий и динамичный контент для детей и взрослых, которые хотят весело встретить наступающий 2022 год.

С 20 декабря, специально к новогодним праздникам, в эфире – премьера полнометражного выпуска «Пип и Альба. Рождественское приключение».

Дети увидят уже знакомых героев мульта, который постоянно идет на «Малыш ТВ».

Обитатели Соленой Бухты — Пип, Альба и Дядюшка Шкипер вместе с Пингвином Аланом заняты рождественскими хлопотами и украшением маяка. Если даже в их планы и вмешивается приключение, то что может быть лучше на праздник, чем смена обстановки? Волшебство всегда случается под Рождество: киты доставляют посылки с Южного полюса, устрицы поют хором, попугаи украшают поезда гирляндами, пингвины путешествуют по океану на айсберге, чайки играют праздничные песни на укулеле.

Настоящее волшебство в эфире телеканала «Малыш ТВ»!

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