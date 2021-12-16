Пятый канал начал съемки сериала «Должник» с актером Сергеем Горобченко

Пятый канал совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» запустили в производство новый проект «Должник». Главную роль исполнит актер Сергей Горобченко. Съемки стартовали в Кронштадте.

В центре сюжета – история одной обычной семьи. Глава семейства Алексей, в прошлом военный, оставил службу ради жены и сына. Герой Сергей Горобченко, несмотря на свои внушительные размеры, невероятно нежный и заботливый. Бывший спецназовец побывал в горячих точках, но говорить об этом не любит. Сейчас его вполне устраивает размеренная жизнь и тренерская работа в детской секции рукопашного боя. Он мечтает накопить на собственную квартиру и вырастить из сына Дани не только чемпиона, но и настоящего мужчину. Но вся размеренная жизнь Потапова рушится в один миг. Под колесами иномарки бизнесмена Семенова погибает сын. Влиятельные друзья бизнесмена делают так, что Семенов «оказывается невиновным». Убитый горем отец решает самостоятельно наказать преступника, достает обрез и находит виновника смерти своего сына. Но покушение оборачивается неудачей, а бывший спецназовец получает тюремный срок. Спустя несколько лет Потапов выходит на свободу и жаждет мести…

Детектив будет насыщенным по разнообразию событий, и по концентрации героев в сценах. Интересен персонаж пенсионера – маляра Пал Палыча. Потаповы у него снимали комнату в огромной квартире. За 6 лет Палыч прикипел к ним, как к родным. Старик живет бобылем, поскольку считает почти всех женщин кровопийцами. Влюбленную в пенсионера Лидию сыграет Любовь Макеева, киномама Геры из «Условного мента».

Виновник ДТП Семенов далеко не однозначный персонаж. Его супруга умерла от рака, а потому он всячески старается баловать шестилетнего сына, чтобы сладостями и новомодными гаджетами хоть как-то заменить ребенку мать. Семенов вырос в детском доме и знает, каково там. Поэтому после ДТП, где погибает Даня Потапов, делает все, чтобы самому не оказаться в тюрьме, а его сыну – в детском доме.

Зрителей ждет динамичный сериал с участием известных актеров: Сергея Горобченко, Сергея Губанова, Натальи Высочанской, Михаила Богданова, Любови Макеевой, Олега Мельника, Сергея Воробьева.

Режиссер сериала – Арменак Назикян известен поклонникам Пятого по детективам «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки».

В проект войдет четыре серии.

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