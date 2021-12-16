Российский сериал «Секреты семейной жизни» награжден на Берлинском фестивале веб-сериалов WEBFEST BERLIN

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о награждении оригинального сериала из линейки KION Originals «Секреты семейной жизни» (производство Продюсерской компании «Среда») призом за «лучший комедийный сериал» на Берлинском фестивале веб-сериалов WEBFEST BERLIN. Церемония награждения состоялась 15 декабря в Берлине. За победу в номинации «Лучший комедийный сериал» соревновались проекты из Франции, Испании и России.

«Секреты семейной жизни» — черная романтическая комедия о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни, совместный проект МТС Медиа и Продюсерской компании «Среда». Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре непреодолимые проблемы… Проект с участием актеров Петра Скворцова («Ученик») и Алены Михайловой («Чики») затрагивает темы кризиса любви, созависимых отношений и тему природы сексуального влечения.

Премьера «Секретов семейной жизни» состоялась в апреле 2021 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, сейчас на платформе доступны все серии проекта.

Режиссером проекта выступил Шота Гамисония («Золотое кольцо», «Иванько»). Генеральные продюсеры проекта: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Игорь Мишин. Продюсеры: Максим Полинский, Николай Булыгин, Данила Ипполитов, Наталья Исакова, Максим Филатов.

WEBFEST BERLIN – это один из первых в мире веб-фестивалей, который ежегодно проходит уже 7 лет подряд. В этом году фестиваль получил 2000 заявок из более чем 60 стран мира. В основную конкурсную программу вошли 27 веб-сериалов из Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, Казахстана, Швейцарии, Польши и других стран.

Жюри в 2021-м года представлено немецким актером Ханнесом Хелльманном («Работа без авторства», «Жизнь прекрасна»), казахским режиссером, актером и каскадером Ерденом Телемисовым («МакМафия», «Воин»), вице-президентом кинокомпании Beta Films Леонидом Годиком и основательницей WEBFEST BERLIN Мередит Бюркхольдер.

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