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Письма из Кенигсберга прозвучали в Музее Победы

editor
By editor
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письма из кенигсберга - музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

9 апреля в Музее Победы участники городского клуба «Весна Побед» приняли участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Кенигсберга. Школьникам рассказали о штурме города. Кроме того, дети приняли участие в проекте «Голоса Победы: читаем вместе с Музеем Победы» и в музейной студии звукозаписи записали письма участников штурма Кенигсберга.

«Я прочитал письма офицеров Александра Булыгина и Александра Каллистова. Один из участников штурма Кенигсберга написал последнее письмо своей жене, он погиб при штурме крепости. В письме он рассказал жене о том, как ему нелегко на фронте, извинился перед ней за то, что редко пишет. Он подчеркивал, что дни очень тяжелые и времени, настроения на письма просто нет», — поделился ученик школы № 2200, участник клуба «Весна Побед» Илья Балахонов.

Все аудиозаписи войдут в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая откроется в преддверии 80-летия Победы. Письма зазвучат голосами потомками поколения победителей в залах Музея Победы.

Также специально к памятной дате 80-летия освобождения Кенигсберга один из отрядов детского городского клуба сочинил четверостишие: «Тот город и бесстрашен, и силен. // Чарует нас приморская прохлада. // С ним много связано известнейших имен. // Горит в веках звезда Калининграда!».

9 апреля 1945 года, 80 лет назад, завершилась одна из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны — Кенигсбергская операция, или «Штурм Кенигсберга».

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