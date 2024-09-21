В Москве открылся кинофестиваль «Мир сквозь тишину»

20 сентября в Москве торжественно открылся третий международный кинофестиваль «Мир сквозь тишину», посвященный проблемам людей с нарушениями слуха. В программе 16 фильмов из разных стран: игровые, документальные и мультипликационные. Фестиваль проходит при непосредственной личной поддержке Григория Туринцева, советника президента Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, и при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).

Режиссер, продюсер, руководитель кинофестиваля Александр Гениевский сформулировал главную идею творческого смотра: «Мы стремились показать многообразие характеров и интересов глухого сообщества и были очень воодушевлены тем, как много заявок на участие получили. Немалого труда стоило отобрать 16 лучших работ из столь добротного материала. Среди них — картины из США, Японии, Ирана, Бразилии, Испании, Индонезии. А благодаря НФПП фестиваль удалось поднять на качественно новый уровень. Надеюсь, что киноиндустрия глухих будет развиваться и со временем достигнет профессиональных высот Мосфильма и Голливуда».

Руководитель Центра по работе с глухими и слабослышащими «Десница» Андрей Андрейкин отметил, что это в первую очередь качественное, профессиональное кино для большого экрана: «И оно очень пронзительное, поскольку сквозная тема отобранных фильмов — глухота в мире слышащих и слух в мире глухих».

В России у исполнительского искусства глухих давние традиции, напомнил актер и режиссер Андрей Житинкин: «В Щукинском училище много лет существовал специальный курс для глухих артистов, выпускники которого играют в Театре мимики и жеста. Я сам ставил спектакли в этом театре, причем очень серьезную драматургию, и могу сказать, что глухие — потрясающие артисты, о которых, к сожалению, не так много знают. Они свободны, пластичны и у них совершенно другой взгляд на мир. Преподавая глухим, я понял, что останусь верен этой теме навсегда».

На фестиваль неизменно съезжаются не только глухие и их близкие, но и обычные люди, которые пленены своеобразием культуры глухих. По мнению Андрея Житинкина, это потому, что кино глухих априори авторское и очень поэтичное: «В каком-то смысле это продолжение линии Тарковского».

Благодаря кинофестивалю искусство глухих становится частью национальной и мировой культуры, подчеркнул советник президента Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Григорий Туринцев: «Глухое сообщество включает в себя не только людей с нарушением слуха, но и родителей глухих детей или таких, как я, — слышащих детей из семей глухих. Последним посвящен один из фильмов конкурсной программы — работа японского документалиста о трагических последствиях землетрясения и цунами 2011 года. Фестиваль показывает, как много интересного и яркого глухие могут привнести в мировую культуру».

Примечательно, что слабослышащий американский артист Трой Коцур, получивший «Оскара» за роль в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей», был учеником Александра Гениевского в пору работы последнего в США. «Не исключаю, что кто-то из наших глухих артистов тоже со временем получит “Золотого орла”», — высказал надежду директор фестиваля.

Иранская актриса Шейде Шабнам Ахлакхи Калахуруди, сыгравшая в фильме «Волосы», призналась, что впервые посмотрит на фестивале картину, которая десять лет пролежала на полке из-за цензурных ограничений в ее стране: «Я мечтала о том дне, когда нас позовут на международный фестиваль, и очень рада, что благодаря и нашему фильму проблемы людей с ограниченными возможностями, как и их вклад в культуру, становятся заметнее».

Продюсер ленты Махди Пурмуса добавил, что фильм пришлось снимать вне Ирана, так как его творческая концепция несколько диссонирует с официальной культурной политикой Исламской Республики.

Японский документалист Итару Мацуи рассказал, что начал работать над своим фильмом еще в 2011 году, когда в Японии произошли землетрясение и цунами, унесшие жизни почти 20 000 человек. Его заинтересовала проблема неравенства: обычные люди слышат сигналы тревоги и обмениваются информацией, глухие же часто просто не узнают вовремя об опасности: «Весь мир устроен под слышащих. Я снял фильм о том, как глухих спасли от цунами их слышащие дети — увезли на машине. CODA — очень интересный феномен. Наверное, можно сказать, что телом они слышащие, а душой — глухие. К сожалению, в Японии пока не сложилось сообщество таких людей, многие вообще не афишируют, что их родители глухие».

Фото — Пресс-служба НФПП