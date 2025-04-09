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Два театра – одна семья

editor
By editor
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Чрезвычайный посол . Эскиз декорации. II действие. 13-я картина. Художни И.Г. Сумбаташвили
«Чрезвычайный посол». Эскиз декорации. II действие. 13-я картина. Художни И.Г. Сумбаташвили

В Центральном академическом театре Российской Армии представлена выставка «Наследие Станиславского: Московский Художественный и Театр Армии».

Два отечественных театра связывает семья Алексея Дмитриевича Попова (1892-1961) – режиссёра, педагога, ученика Константина Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. Алексей Попов работал и в Театре имени Евгения Вахтангова, и в Театре Революции, и в Московском Художественном, но стал создателем Центрального театра Красной Армии, который и возглавлял 23 года (1935-1958).

Его сын, Андрей Попов, известен по кинофильмам «Укрощение строптивой», «Сватовство гусара», «Укрощение огня», «В городе С.», но и его жизнь была тесно связана с Московским Художественным театром и Центральным театром Советской Армии. И там, и там он был актёром. В Московском Художественном дебютировал в спектакле «Эльдорадо» в постановке Олега Ефремова. Сегодня в Театре Армии можно увидеть эскиз костюма Станислава Бенедиктова, в котором Андрей Попов сыграл данную роль. Конечно, достойны внимания фотографии, программы спектаклей, предоставленные музеем МХАТ. Имя театрального художника Иосифа Сумбаташвили тоже связано с историей и постановками двух театров.

Отдельная глава посвящена «Питомцам гнезда Алексея Попова», главным из которых стал Владимир Зельдин, проработавший в Театре Армии всю свою жизнь. Примечательна и та часть экспозиции, что связана с жизнью команды актёров-военнослужащих разного времени (главный режиссёр театра, народный Артист России Александр Лазарев тоже состоял в Команде актеров при Театре Красной Армии).

Марина АБРАМОВА

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