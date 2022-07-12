Письмо Гумилева и книги Цветаевой – самые интересные лоты предстоящих торгов «Литфонда»

14 июля в аукционном доме «Литфонд» пройдут торги, на которых самым дорогим лотом станет неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Николая Гумилева от 1908 года, написанные в Париже за два года до женитьбы на Анне Ахматовой. Начальная цена — 6,5 млн рублей.

Письмо, написанное 22-летним Николаем Гумилевым во время его обучения в Сорбонне, адресовано другу – художнику Мстиславу Фармаковскому, знакомство с которым вдохновило начинающего поэта на открытие собственного журнала «Сириус» в 1907 году.

На аукционе письмо Гумилева с рукописями стихотворений «Андрогин» и «Одержимый» вплетено в издание «Романтические цветы» (СПб.: Книгоиздательство «Прометей», 1918). Книга одета в шелковый переплет с ручной росписью, который, если верить коллекционерской легенде, был тоже изготовлен самим поэтом.

В своем письме он делится с другом Фармаковским переживаниями по поводу финансовых трудностей и приобретенных в Париже привычек, который молодой романтик успел перенять у французских студентов: «Дорогой Мстислав Владимирович! Простите, что я так долго не отвечал на Ваши милые письма, но до получки денег бывшей третьего дня я не мог позволить себе этой роскоши (25 сант. не шутка), а после я только и делал, что и пил и пил, так что тоже не удавалось…».

Завершается письмо теплыми словам: «Жму Вашу руку. Пишите, не забывайте. Ваш Н. Гумилев». Даты нет, но по экспертным оценкам, скорее всего написано оно в марте 1908 года, поскольку к нему прилагаются две страницы рукописных поэтических произведений – «Андрогин» и «Одержимый». Известно, что оба стихотворения поэт написал в период своего духовного становления, слушая лекции в Сорбонне в 1908 году.

Титульный лист самой книги венчает автограф со стертым адресатом: «… на добрую память от искренне уважающего Н. Гумилева. 20 сент. 1918».

Полное собрание прижизненных изданий Марины Цветаевой и ее посмертные издания – в коллекции всего 17 книг. Начальная цена — 3,3 млн рублей.

В комплект вошла самая первая книга «Вечерний альбом» (Москва, Товарищество типографии Анатолия Мамонтова, 1910), изданная, когда юной поэтессе было всего 17 лет. Сама Марина вспоминала о появлении книги так: «Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, — взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе…». Тем самым человеком был друг юности и первая любовь Цветаевой – поэт Владимир Нилендер (1883-1965), известный по переводам древнегреческих поэтов Эсхила, Гераклита и Софокла.

В аукционной подборке также представлена вторая книга «Волшебный фонарь», опубликованная в «семейном» издательстве «Оле-Лукойе», созданном Мариной Цветаевой с мужем Сергеем Эфроном (Москва, 1912). Как «домашнее» издательское дело, так и эта книга оказались не самыми удачными проектами. За свою недолгую историю «Оле-Лукойе» выпустило всего лишь три книги. Включая упомянутую, которая, в свою очередь, была встречена критиками очень прохладно.

Зато к выпуску третьей книги «Версты: стихи» (Москва, «Костры», 1921) Марина подошла весьма строго, отобрав из 239 стихотворений, опубликованных в двух предыдущих сборниках, всего 40.

Вошел в аукционную книжную подборку и первый выпуск стихов Цветаевой в эмиграции − «Разлука». Все стихи были написаны ею еще в Москве и полностью посвящались переживаниям о муже, Сергее Эфроне, служившим офицером Белых войск и на тот период пропавшим из виду.

Также в коллекции есть издание «Стихи к Блоку» (Берлин, «Огоньки», 1922), получившее в рецензии Петра Потемкина оценку, как «лучшая из книг лирических стихотворений, посвященных чьей-либо „памяти“». Представлен и знаменитый, крайне редкий на антикварном рыке, сборник «Психея», в котором Цветаева объединила свои романтические произведения разных лет.

Последний прижизненный сборник «После России: 1922-1925» (Париж, 1928) содержит порядка 160 стихотворений Цветаевой и, по оценкам критиков, был признан «бунтующим». Книга вышла тиражом 500 экземпляров, но целая сотня из них в продажу так и не поступила. Завершает коллекцию первая посмертная книга, изданная в СССР – «Избранное» (Москва, ГИХЛ, 1961), представленная в издательском тканевом переплете.

Вторая книга Цветаевой, вышедшая за пять месяцев до самоубийства. С автографом поэтессы. Начальная цена — 900 тыс. рублей.

Для своей второй книги Марина Цветаева, сама того не осознавая, оставила трагический эпилог. Речь не только о выведенном ею собственноручно чернилами на титульном листе издания: «Напечатано в количестве 500 экз. МЦ. Москва, 1ый час 14 апреля 1941 г.». Но и о письме, адресованном ее дочери Ариадне, которую в кругу семьи было принято называть Алей.

Известно, что накануне 10 апреля поэтесса относила передачу мужу Сергею. На следующий день она, наконец, получила долгожданное письмо от дочери Али, на которое днем позже ответила. Цветаева отписала подробно обо всем, что наполняло ее жизнь в последнее время, включая мелкие бытовые заботы. А завершила свое письмо она словами: «Вообще, я стараюсь». И похоже, это было главное про ее жизнь. Сил на которую, судя по оставленным в книгах пометах, оставалось все меньше. Спустя пять месяцев поэтессы не стало.

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