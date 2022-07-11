Фонд Потанина принял участие в «Дискуссии о культурной функции внутри промздания»

В рамках параллельной программы выставки «Москва без окраин. Преображенка», организованной Музеем Москвы, 7 июля состоялся «Дискуссионный клуб о промышленном наследии». В Дискуссии о культурной функции внутри промышленного здания приняла участие генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Участники рассмотрели опыт преобразования бывших промышленных зданий в культурные институции на примере современных проектов и обсудили вопросы, связанные с созданием, функционированием и развитием музейных пространств на базе индустриальных предприятий. Модератором выступила исследовательница, куратор Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах Ольга Широкоступ.

Комиссар Уральской индустриальной биеннале, программный директор ГЭС-2 Алиса Прудникова рассказала о многолетнем опыте работы с индустриальным наследием в рамках Уральской биеннале. Подход к взаимодействию проекта биеннале с индустриальностью начался вполне органично: в Екатеринбурге, в ситуации дефицита пространств для проведения культурных мероприятий, нужно было искать новые возможности и коллаборации внутри города. Так, заводы в культурном контексте появились вполне закономерно. Сегодня уральское индустриальное наследие стало толчком для мощной трансформации темы отечественного конструктивизма, а «невыстовочность», связанная с региональной спецификой, стала главным мотивом для работы с историческим наследием. В течение 12 лет проект выступает стимулом и для других регионов, готовых открывать для себя новые возможности промышленных институций и форматы партнерства с промышленными предприятиями.

Куратор Культурного пространства Textil и Музея-фабрики в Ярославле Юлия Кривцова поделилась историей преобразования ярославской фабрики текстиля в современное городское пространство. В 2007 году ее команда организовала на фабрике, среди шума действующих станков и активной работы, однодневный культурный фестиваль. В то время это можно было назвать художественной интервенцией, но через несколько лет задача стояла уже другая – переформатировать помещение фабрики и заброшенного двора для создания современного общественного пространства – так появился проект «Городские выходные». Постепенно отношение аудитории музея и жителей города к промышленному предприятию стало меняться: через аудиоспектакль о фабрике, основанный на истории ее работников, начался диалог о пространстве, достижениях прошлого и мыслях о будущем. Начали создаваться проекты, основанные на коллективной памяти, сформировалось активное сообщество для поиска новых творческих смыслов. В 2022 году Юлия Кривцова стала победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» Фонда Потанина, грант позволит запустить проектирование раздела экспозиции о Ярославской большой мануфактуре.

Директор ЦТИ «Фабрика» Ася Филиппова рассказала об использовании промышленного пространства в качестве центра творческих индустрий. История «Фабрики» как креативного кластера началась в 2005 году с проведения Первой Московской биеннале современного искусства. Именно тогда стало понятно, что целью работы Центра должно стать создание пространства, в котором представители творческих профессий могли бы работать, самовыражаться, реализовывать свои идеи. Слоган проекта, «Культурные производства – человеческие измерения», отражает главную миссию современной «Фабрики» – освоение индустриального наследия. Сегодня ЦТИ продолжает развиваться как масштабное творческое рабочее пространство: на 17 000 кв. м. размещаются мастерские художников и различных творческих проектов, креативные пространства общего пользования и интересные выставочные проекты.

Председатель РОО ЭКО «Слобода», руководитель проекта «Басмания. Музей Басманного района» Анна Берникова отметила важные направления развития проекта, работающего с локальной городской территорией. Музей под открытым небом создавался силами местного сообщества и в результате сумел соединить городскую среду и культурное наследие. Подобные проекты формируют идентичность людей, которые живут в районе или как-то связаны с ним. В рамках проекта проводилось исследование «Креативное пространство и культурное наследие», которое анализировало вопросы арт-интервенции и отношения к современным культурным кластерам. Главным выводом исследования стала необходимость создания специальных условий, позволяющих проектам выйти из состояния обособленности и работать с наследием для развития современной культуры. В июне в Лефортовском парке Москвы состоялась премьера спектакля-променада «Гидроцарь» по инициативе и при непосредственном участии команды музея Басманного района «Столица на Яузе». Проект создан в копродукции с МосКультПрог. Постановка стала возможной благодаря победе музея в конкурсе «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Фонда Потанина.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко представила самый молодой проект – Музей транспорта существует с 2019 года. Спикер рассказала о важности территориального аспекта, который учитывался при создании проекта: старинный привокзальный участок Басманного района напрямую связан с историей транспорта. Сегодня в музее широко представлена история отечественного транспорта – от гужевой повозки до космических ракет, а заканчивается экспозиция объектами XXI века, такими как электробус. Но основная идея – не сосредотачивать культурный контекст внутри музея, а создавать «третье» городское пространство вне музейных стен – сегодня проекты Музея транспорта активно интегрируются в городскую среду.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Тема индустриального наследия проявлялась в музейных проектах, которые поддерживает Фонд, последние 10-15 лет. Безусловно, взаимодействие индустриальности и культуры требует особого осмысления. Так, вместе с Уральской биеннале мы проводили серию мероприятий для специалистов, работающих с индустриальным искусством. Форум «Индустриальность и культура» показал, как подобные культурные проекты влияют на экономическое развитие региона и открывают новые возможности для партнерства с действующими предприятиями. Наш опыт говорит о том, что предприятия готовы к переосмыслению собственной истории – есть понимание, что музей при заводе должен быть открыт для широкой аудитории. Конечно, для такого рода инициатив важна внешняя поддержка. Грантовый конкурс – хорошая возможность показать их новой аудитории. Один из конкурсов Фонда, «Индустриальный эксперимент», наглядно подтвердил, что такой запрос есть. ГЭС, водонапорные башни, соляные заводы – сегодня голос предприятий звучит по-новому. Нам же стоит попытаться ответить на вопрос, почему вкладываться нужно именно в создание культурного пространства, а не в восстановление производства».

В ходе дискуссии экспертам удалось проанализировать важные темы взаимодействия индустриального наследия и культурных процессов, а также обсудить различные актуальные вопросы, возникающие в работе современных музейных пространств на базе промышленных предприятий.

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