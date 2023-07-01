Платформа Leo Classics — новое слово в популяризации классической культуры

30 июня при поддержке VK состоялся официальный запуск стримингового сервиса Leo Classics от Российского фонда культуры — об этом было объявлено на ПМЭФ-2023 в рамках дискуссии «Digital-контент в культуре: онлайн-трансляции VS новые цифровые продукты».

Запуск сопровождался эксклюзивной для Leo Classics видеотрансляцией концерта от партнёров платформы — Зала Зарядье. В программе концерта прозвучали шедевры фортепианной музыки в исполнении пианистов Николая Луганского и Вадима Руденко. Трансляция проводилась на платформе leoclassics.tv.

«С уверенностью в плодотворном сотрудничестве мы приняли предложение о совместной работе с сервисом Leo Classics. Прямые трансляции концертов академической музыки необходимы для её популяризации, а также привлечения в концертные залы молодёжной аудитории», — отметил генеральный директор Зала Зарядье, Заслуженный артист России Иван Рудин.

На онлайн-платформе Leo Classics представлены следующие рубрики: «Музыка», «Кино», «Литература», «Театр», «Танец», «История», «Музей», «Дети», «Леотуб». Площадка вбирает в себя тщательно отобранный контент, предоставляемый партнёрами проекта — самыми известными культурными учреждениями страны: МКЗ «Зарядье», БСО им. П. И. Чайковского, Александринский театр, Театра имени Пушкина и другие. Уже сейчас зрителю будут доступны более 200 часов видео-контента с высоким качеством разрешения, пространством виртуальных экспозиций, в числе которых — «Усадьба Морозовой», «Петергоф», «Музей Фаберже», десятки коллекций классической музыки, театральных постановок, выставки изобразительного искусства и многое другое.

Отдельно требует внимания рубрика «Леотуб» — раздел, ориентированный на популяризацию классической культуры среди молодой аудитории. На постоянной основе будет размещаться авторский контент Leo Classics: интервью, мастер-классы, трансляции и т. д. Так, на сайте платформы в ближайшее время стартует проект «Без них не начнём» — серия интервью с представителями неочевидных профессий в области культуры и искусства, без которых не начнётся ни одно событие, не организуется ни одна выставка, не снимется ни один фильм. Каждый выпуск проекта посвящён скрытой от глаз работе в культурной сфере, которая раскрывается через призму личностей героев — тех, кто всегда остаётся за кадром, и чей труд неочевиден или неизвестен для остальных людей.

Также к запуску в разделе готовится проект «Молодые таланты», в котором юные дарования рассказывают о своём творческом пути и тех задачах, которые они ставят перед собой.

«Российский фонд культуры на протяжении 36 лет следует своей миссии возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия. Новый проект LeoClassics поможет консолидировать огромный видеоархив фонда культуры, дать доступ зрителями со всего мира к просмотру богатой видеоколлекции, а также стать новой современной онлайн-площадкой, для размещения видеозаписей учреждений культуры страны», — подчеркнула генеральный директор Российского Фонда культуры Елена Головина.

Вдохновителем названия платформы послужил не кто иной, как русский гений пера и мысли — Л. Н. Толстой. Личность писателя, широта его взглядов и интересов впоследствии нашли своё отражение в бесспорных шедеврах, нашедших отклик в сердцах многочисленных поклонников как в России, так и за рубежом. Именно масштаб личности Толстого, литературное и даже музыкальное наследие, переданное им потомкам, оказало дальнейшее влияние на развитие и становление культурных предпочтений почитателей классической литературы по всему миру.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.