Платформа по профориентации подростков в креативных индустриях Uteens проведет новогодний воркшоп «День в составе съемочной группы»

Предпраздничный кино-воркшоп для школьников старше 10 лет пройдет 25 декабря в 12:00 в пространстве «Artplay» по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр 2.

Мероприятие дает подросткам возможность провести целый день на съемках праздничного новогоднего ролика, увидеть своими глазами магию кино изнутри, а также попробовать свои силы в составе настоящей съемочной группы.

В течении нескольких часов, под руководством профессионалов киноиндустрии участники воркшопа создадут новогоднюю кинооткрытку, наполненную праздничным настроением, и получат опыт работы над настоящим проектом. Подростки примут участие в подготовке кадров и съемках, посмотрят на монтажную сборку итогового ролика, поработают с камерой и получат уникальный опыт создания небольшого фильма.

Этот воркшоп будет особенно полезен и интересен тем, кто хочет узнать больше о практической стороне кино и множестве нюансов съемочного процесса, проверить на деле свой интерес к кинопрофессиям и познакомиться с теми, кто уже работает в индустрии. Конечно, не обойдется и без погружения в новогоднюю атмосферу.

Съемочный опыт и знания о кино не требуются.

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