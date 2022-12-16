САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка научно-образовательного проекта Фонда им. Миклухо-Маклая открылась в Центральной военно-морской библиотеке

14 декабря 2022 года в ФГКУ «Центральная военно-морская библиотека» Министерства обороны Российской Федерации состоялось торжественное открытие выставки в рамках научно-образовательного проекта «Русские географические названия: история открытий».

Планшетная выставка, представленная серией фотополотен, разместилась в большом зале библиотеки. Материалы выставки позволяют проследить историю путешествий отечественных мореплавателей и ученых, узнать новые интересные факты об основных экспедициях, начиная с первого кругосветного плавания И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.

Выставку открыли директор библиотеки Елена Смирнова и Николай Миклухо-Маклай, основатель Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель Центра изучения ЮТР Института востоковедения РАН. Церемония открытия прошла при полном зале: на мероприятии, кроме ученого сообщества, побывали более 130 курсантов военно-морских учебных заведений и школьники Северной столицы, для которых создан этот проект. На открытие выставки приехали и педагоги учебных учреждений Санкт-Петербурга, с целью познакомиться с материалами проекта, которые они смогут использовать в своей работе для дополнительного образования учащихся.

«Открытие выставки, посвященной достижениям отечественных мореплавателей, в Центральной военно-морской библиотеке символично. Военно-морской флот был у руля многих кругосветных экспедиции нашего Отечества и участвовал в научных открытиях, которые принесли славу российской науке. Российскими учеными разработан индекс морской мощи мировых держав, согласно которому Россия входит в число лидеров, и одной из составляющих этого понятия является морской потенциал – морская деятельность в области научных исследований. Кроме того, Фонд им. Миклухо-Маклая уже много лет сотрудничает с библиотекой, любезно предоставившей свои богатые фонды для наших проектов», – отметил в своем выступлении Николай Миклухо-Маклай.

Николай Николаевич рассказал о проекте, разработанном Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона, и представляющем достоверный исторический материал, на который можно опираться при изучении региона. Уже знакомясь с выставкой, посетители по QR-кодам, размещенным на каждом полотне, смогли перейти на сайт проекта, где собраны обзорные материалы о всех основных российских экспедициях и ее участниках, начиная с XIX века.

Гости мероприятия посмотрели фильм из цикла «Русский Атлас», премьера которого совсем недавно состоялась в сети ВКонтакте, побывали на экскурсии в Выставочном зале ФГКУ ЦВМБ и Мемориальном кабинете адмирала И.Ф. Крузенштерна, где хранятся важные архивные материалы и книги из его коллекции. Ведь именно Крузенштерн создал Атлас Южного (Тихого) океана, который в свое время был признан самым точным и многие десятилетия использовался мореплавателями всего мира.

Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие, посмотрев и прослушав интереснейшую лекцию руководителя проекта Николая Миклухо-Маклая, рассказавшего о путешествиях наших соотечественников, их отношениях с туземцами, в которых они руководствовались инструкцией «ласкать диких», то есть, в переводе со старорусского языка, доброжелательно и вежливо общаться с ними. Именно такие отношения во многом определили успешность наших экспедиций и позволили сделать множество открытий.

Слушатели узнали много любопытных фактов, например, о том, что по рисункам татуировок, сделанным на острове Нуку-Хива в Тихом океане, где побывала экспедиция Крузенштерна, современные нукухивцы смогли восстановить утраченные элементы собственной культуры и традиций. А во время экспедиции в Папуа – Новую Гвинею в 2017 году Николай Миклухо-Маклай, благодаря доброй памяти о его предке, смог наладить научные и культурные связи. Сам Майкл Сомаре, основатель этого государства, встречаясь с современным Миклухо-Маклаем, с удивлением узнал о том, как много уникальных материалов о Папуа – Новой Гвинее хранится в научных архивах и музеях России, и отметил, что россияне знают о Папуа-Новой Гвинее, возможно, даже больше, чем сами папуа-новогвинейцы.

Посетители новой выставки познакомились с впервые представленными русскими топонимами – географическими названиями, нанесенными нашими соотечественниками на карту Океании. 129 исторических топонимов были собраны и опубликованы в коллективной монографии «Российское цивилизационное наследие: русские топонимы в южной части Тихого океана», подготовленной в ИВ РАН. Материалы исследования планируется использовать для создания первого в истории науки «Атласа мира русских географических названий». Фонд им. Миклухо-Маклая уже запустил в социальных сетях серию публикаций на эту тему на русском и английском языках; их можно найти по хэштегу #РусскиеТопонимы.

Центральная военно-морская библиотека является старейшей и крупнейшей библиотекой в Вооруженных Силах Российской Федерации и выполняет функции информационно-библиографического и методического центра для всех библиотек Военно-Морского Флота Российской Федерации. В библиотеке широко представлены издания по всем областям знаний, связанные с историей и деятельностью ВМФ России и других мировых морских держав. На сегодняшний день фонды Центральной военно-морской библиотеки насчитывают более 600 тысяч единиц хранения. Электронный каталог библиотеки содержит свыше 300 тысяч библиографических записей.

«Тема выставки очень близка нам, ведь основные открытия в XIX веке сделали выдающиеся мореплаватели, жившие в Санкт-Петербурге, или служившие на Балтике – И.Ф. Крузенштерн, О.Е. Коцебу, П.Ф. Анжу, Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, Г.И. Невельский, С.О. Макаров. Все они были читателями нашей библиотеки, получали книги для своих экспедиций, дарили библиотеке свои сочинения, – отметила в речи на открытии выставки директор библиотеки Елена Смирнова, – мне кажется, особенный интерес выставка вызовет у наших юных гостей – эпоха открытий не закончилась и вам предстоит ее продолжить», – сказала Елена Сергеевна.

Выставка будет интересна специалистам и широкой аудитории всех, кто увлекается географией, путешествиями и историей. Материалы проекта опубликованы на сайте https://oceania.mikluho-maclay.ru и подготовлены для использования в школьном образовательном процессе, а также для организации проектных работ, где материал может быть задействован в основной и дополнительной учебной программе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.