По стопам «Мастера и Маргариты»

13 августа в Московском Доме Художника прошло открытие выставки Евгении Васильевой «Звук тишины»

«Слушай тишину», — говорила Маргарита Мастеру в книге до сегодняшнего дня крайне популярной, сложной и спорной. Маргарита – женщина смелая и рискованная, готовая пойти на очень многое ради Мастера. Таково и творчество Евгении Васильевой – яркое, рискованное, смелое.

На выставке представлены размышления по мотивам романа. На полотнах можно найти и отсылки к подвальчику, в котором жил Мастер и его возлюбленная. Чёрно-белые краски свидетельствуют о потусторонности происходящего. Маргарита, как и любая женщина, – героиня сложная. У Евгении Васильевой она ещё выступает на фоне Москвы, но не прошлой, 30-х годов ХХ века, но столицы будущего, где если не царствуют, то уж точно присутствуют в нашей жизни новые технологии. Здесь же присутствует и цвет граната – символ любви и страсти.

Однако искусство никуда не уходит. Ни классическое, ни современное. Их пересечение, влияние разных стилей и жанров – от постимпрессионизма до рекламы, видео-арта, скульптуры. Наш современный, безумный, дивный мир – во всех красках и на любой вкус – эклектичный и сложный.

Масштаб работ Евгении Васильевой поражает и объемом, и насыщенным цветом, и ее тягой к космизму – пространству необъятному и в то же время непознанному.

«Мы открываем выставку замечательной художницы Евгении Васильевой. Когда я побывал в её мастерской, когда я с ней познакомился, все вопросы отпали. Женя замечательный человек и художник», — отметил на вернисаже Виктор Глухов, председатель Правления Московского Союза Художников (МСХ).

Марина АБРАМОВА,

Фото – EVA Gallery