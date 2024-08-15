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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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По стопам «Мастера и Маргариты»

editor
By editor
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открытие выставки евгении васильевой

13 августа в Московском Доме Художника прошло открытие выставки Евгении Васильевой «Звук тишины»

«Слушай тишину», — говорила Маргарита Мастеру в книге до сегодняшнего дня крайне популярной, сложной и спорной. Маргарита – женщина смелая и рискованная, готовая пойти на очень многое ради Мастера. Таково и творчество Евгении Васильевой – яркое, рискованное, смелое.

На выставке представлены размышления по мотивам романа. На полотнах можно найти и отсылки к подвальчику, в котором жил Мастер и его возлюбленная. Чёрно-белые краски свидетельствуют о потусторонности происходящего. Маргарита, как и любая женщина, – героиня сложная. У Евгении Васильевой она ещё выступает на фоне Москвы, но не прошлой, 30-х годов ХХ века, но столицы будущего, где если не царствуют, то уж точно присутствуют в нашей жизни новые технологии. Здесь же присутствует и цвет граната – символ любви и страсти.

Однако искусство никуда не уходит. Ни классическое, ни современное. Их пересечение, влияние разных стилей и жанров – от постимпрессионизма до рекламы, видео-арта, скульптуры. Наш современный, безумный, дивный мир – во всех красках и на любой вкус – эклектичный и сложный.

Масштаб работ Евгении Васильевой поражает и объемом, и насыщенным цветом, и ее тягой к космизму – пространству необъятному и в то же время непознанному.

«Мы открываем выставку замечательной художницы Евгении Васильевой. Когда я побывал в её мастерской, когда я с ней познакомился, все вопросы отпали. Женя замечательный человек и художник», — отметил на вернисаже Виктор Глухов, председатель Правления Московского Союза Художников (МСХ).

открытие выставки евгении васильевой

Марина АБРАМОВА,
Фото – EVA Gallery

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