«Победа»: Влад Balu выпустил патриотичную песню в память предков

Песня буквально стирает границы времени, с одинаковым трепетом воспевая подвиги героев Великой Отечественной войны и наших современников. Она рассказывает о том, как память становится щитом, когда историю хотят изменить подобно тому, как белое красят в черное.

Влад Balu признается, что трек «Победа» стал его гимном для тех, кто в тишине ночи чувствует, что победа — не трофей, а огонь, который мы носим в груди словно письмо из прошлого: «Держись, иначе все зря».

«Победа — это не просто слово из учебников. Это шрам и награда в моей крови, который шепчет мне: «Помни». Это крик против тишины, против тех, кто думает, что мы забудем, как наши деды шли сквозь свинцовые зори, а теперь их имена пытаются закопать в чужих ложных книгах. Я слышал, как стучит их сердцами мое — тот самый ритм ДНК, что ведет, как волна, даже когда кажется, что вокруг только тонкий лед и предательский шепот. Я писал эту песню с бокалом в руке — не для веселья, а чтобы те, кто в «обители вечных снов», знали: их кровь не остыла в наших жилах. И когда я кричу «Победа», это не про салюты — это клятва, что правда, как Бог, не предаст, даже если весь мир станет слепым», — поделился артист.

Влад Balu — автор, композитор и исполнитель. Его разножанровый репертуар завоевывает сердца слушателей всех возрастов. С начала специальной военной операции артист создал альбом патриотических песен, который быстро обрел популярность, став символом поддержки и единства. Музыкант активно поддерживает ребят на фронте — более 25 раз выезжал с гуманитарной помощью и концертами. Кроме того, запланирован масштабный тур по городам России, где Влад Balu поделится своей музыкой и энергией.