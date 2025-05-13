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«Над моей землёй»: в День Победы Fantine выпустила новую песню

editor
By editor
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fantine
Фото © пресс-служба Rocket Records

Сегодня, в день, когда вся страна вспоминает подвиги предков и чествует героев, певица Fantine представляет вдохновляющий трек «Над моей землёй». Премьера состоялась на всех цифровых площадках, и уже сейчас композиция находит отклик в сердцах слушателей, объединяя поколения общей памятью и верой в будущее.

«Над моей землёй» — новая песня Fantine, которая олицетворяет глубокие патриотические чувства и сочетает в себе темы любви к Родине, братства и стремления к миру. Главная идея трека заключается в необходимости иметь мудрость и отвагу для того, чтобы научиться любить даже врага и защищать свои идеалы и страну.

Война и ее последствия противопоставляются миру и единению, что выражается в желании прекратить кровопролитие и заменить его мирным единством. А атмосфера надежды и солидарности пронизывает всю сюжетную линию, подчеркивая важность общего стремления к светлому будущему.

Fantine поделилась, что посвящает эту песню всем тем, кто верит в силу добра, в мощь единства и в то, что над нашей землёй всегда будет чистое небо, несмотря ни на что.

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